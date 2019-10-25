В Киеве потолковали, как заминировать Азовское море от «агрессора» – и разошлись

25.10.2019, Киев, Игорь Петров

Статус Азовского моря препятствует проведению работ по минированию украинского побережья и чтобы его заминировать, нужно расторгнуть действующий договор с Россией о совместном использовании акватории Азовского моря.

Об этом в эфире радио Свобода заявил директор Агентства развития Приазовья, экс-советник губернатора Донецкой области в 2014 году Константин Батозский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения этого договора граница Украины начинается в нашем побережье. Мы признаем этот договор и считаем, что граница существует на берегу России.

Соответственно, единственное, что я не очень понимаю, когда наши слушатели говорят о возможности минирования.

Начнем с того, что у нас нет достаточного количества тральщиков, которые могут мины раскладывать. И надо понимать экономику и функционирование и рыболовецкой сферы, которая развита на Азове и является там достаточно мощным экономическим фактором.

Вы не можете просто взять и запретить выходить рыболовецким судам в море – если минировать, то там не могут ни купаться люди, ни плавать корабли, это просто парализует эти территории.

Россия ведь обладает колоссальными вооружениями по ту сторону Азова, там развернуты военные аэродромы, есть гигантская военная база, там развернуты артиллерийские системы для которых пролететь Азовское море – не проблема.

Поэтому и нам надо сосредоточиться на том, чтобы противостоять немножко другим угрозам, в первую очередь бороться с авиацией и бороться с кораблями, которые могут высаживать десанты. Мне кажется, нам надо сосредоточиться на закупках ракет, вооружения и на развитии этой отрасли. Минирование, увы нас не защитит», – констатирует Батозский.

Глава Института черноморских стратегических исследований Юрий Смелянский отметил, что минировать надо и береговую линию, и полосу моря вдоль берега, а Украина не может этого сделать в силу статуса Азова.

«До момента пока Украина не установит свою 12 мильную зону, в которую запрещено заходить судам государства агрессора, говорить о каком-то серьезном минировании просто бессмысленно.

Россияне и так прекрасно знают, что у нас творится. Какие секретные карты могут быть? Для кого секретить карты, если наши враги и так знают, что у нас где стоит?!

Сегодняшние развитие технологий контроля позволяет очень хорошо это все контролировать.

Ну, может быть, в условиях действительно высокой угрозы высадки десанта, а так уже со стороны Крыма и азовского побережья России на наше азовское побережье и возникнет такая необходимость.

Но чтобы это действительно имело какой-то эффект, перед этим нам еще надо сделать очень многое. В первую очередь – расторгнуть договор о совместном использовании акватории Азовского моря», – печально подытожил украинский эксперт.