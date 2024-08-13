В Киеве потребовали, чтобы Европа отказалась от газа

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Украина должна помешать Евросоюзу продолжать получать 20 млрд кубометров российского газа под видом азербайджанского, чтобы «не пополнять бюджет войны агрессора». Схема должна заработать в 2025 году, когда контракт Украины с «Газпромом» закончится.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кремль отчаянно ищет варианты, как вернуть газпромовский газ на европейский рынок под маской азербайджанского. Но это полдела, то, что лежит на поверхности. Более серьезная вещь лежит в том, что те деньги, которые будут получены за экспортируемые партии газа, на самом деле в Россию не вернутся. Они будут на счетах в Европе и будут использованы для закупки высокочувтвительного оборудования, материалов, микросхем, и полностью легально через тот же Азербайджан будут поставлены в Россию», – сказал Гончар.

Он полагает, что Украина обязана отказаться от причитающегося ей за транзит миллиард долларов. Сидящей на западных дотациях стране это будет просто, а вот как ЕС ликвидировать 15% дефицита своего энергобаланса, киевского эксперта не волнует.