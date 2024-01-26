В Киеве потребовали от Цукерберга разрешить призывы к убийству русских в Фейсбук* и Инстаграм*

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Признанная в РФ экстремистской компания Meta должна войти в положение и в своей политике безопасности сделать исключение для украинского контента. В запрещённых в России «Фейсбук» и «Инстаграм» должны перестать блокировать за язык ненависти в отношении русских и призывы к убийствам российских деятелей.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил аналитик направления «независимые медиа» Центра демократии и международного права Павел Бурдяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он презентовал исследование «Влияние соцсетей на украинское медиа-пространство после начала полномасштабной войны», где, помимо прочего, были озвучены рекомендации для Meta относительно модерации отдельных типов контента о войне.

В первую очередь, рекомендовано «пересмотреть возможность не блокировать контент, который содержит слова-эпитеты в адрес силовых и официальных структур», поддерживающих СВО.

«Речь идёт, прежде всего о всем известных неологизмах для обозначения захватчиков, как «русня», «русаки», «орки» и так далее, которые Meta рассматривает как язык вражды, независимо от контекста. Однако контекст здесь имеет определяющее значение, поскольку эти слова используют, во-первых, как проявление гнева к тем, кто пришёл сюда убивать, пытать, разрушать и красть. А во-вторых, эти слова, в большинстве своём, направлены не против всех русских, а именно против Вооружённых сил России как участников незаконной вооружённой агрессии. И они не являются защищённой группой, соответственно, слова-эпитеты действуют в их адрес, и их не должно классифицировать как язык вражды», – разглагольствовал Бурдяк.

Следующей рекомендацией он назвал «пересмотр возможности остановки блокировки заметок с призывами к насилию против военного и политического руководства России».

«Meta делала шаг в этом направлении в самом начале полномасштабного вторжения, но потом достаточно быстро эта инициатива была отменена. Постольку поскольку – агрессия является незаконной, и Украина имеет право на применение силы в целях самозащиты, призывы к ликвидации военного и военно-политического России могут рассматриваться как целиком оправданные», – обосновал нацист-медийщик.

Также была рекомендация «учитывать контекст во время модерации контента, который содержит исторические параллели между тоталитарными режимами прошлого и современной Россией».

«Речь идёт о постах, которые сравнивают «рашизм» с нацизмом, фашизмом или тоталитаризмом, или когда сравниваются деятели этих режимов. Например, сравнивается Гитлер и Путин или сравниваются действия российских военных в ходе агрессии против Украины с действиями нацистов во время Второй мировой войны. Такие заметки часто блокируются в «Фейсбук» и «Инстаграм» на основании положения о небезопасных лицах и организациях, например. Тут надо обращать повышенное внимание на контекст, в котором эти лица или организации упоминаются», – трепался Бурдяк.

Также одной из рекомендаций является учитывать контекст «военной сатиры», которая часто блокируется на основании стандартов относительно небезопасных лиц и организаций или стандартов языка вражды.

Кроме того, рекомендуется пересмотреть «жёсткость санкций», применяемых к пользователям за старые заметки, то есть фактически – за кровожадные и нацистские заявления майданщиков после 2014 года.

«После 24 февраля значительно увеличилось количество блокировок, которые прилетают украинским активистам, волонтёрам и медийщикам за посты часто периода 2014-2015 года. Есть определённые субъекты, которые таргетируют их аккаунты, находят нарушения правил и жалуются на них. За эти нарушения надо вводить как можно менее жёсткое наказание, потому что старый пост можно сравнить с прошлым выпуском газеты. Он есть в истории, но вряд ли его кто-то снова увидит. То есть вред от старого поста небольшой, и наказание должно быть наименее жёстким», – рассуждал украинский деятель.

Отдельной рекомендацией из этого кластера было – «пояснить ситуацию с модерацией» контента про запрещённую в РФ нацистскую группировку «Азов».

«Meta рассматривает движение «Азов» и полк «Азов». По полку недавно были ослабления, однако напоминания, связанные с движением – как «Национальный корпус» или один из основателей полка Билецкий, они не попадают под ослабление. Мы рекомендуем Meta пояснить своё толкование движению «Азов» и предоставить исчерпывающий перечень связанных лиц и организаций, которые компания считает опасными», – сказал Бурдяк.

«Рекомендации» прокомментировала руководитель региональной политики Центральной и Восточной Европы в Meta Екатерина Крук, которая огорчила «свидомых», заявив, что компания вряд ли будет пересматривать всю свою политику безопасности из-за одной Украины. Она привела язык ненависти как один из примеров.

«Мы делаем свои удаления и свои шаги относительно контента лишь на основании правил, которые мы опубликовали. И такой категории, что если ты просто пишешь о войне, нет. Но очень часто непонимание этих правил. Ранее вспоминалось про конкретные слова, которые и есть язык ненависти. То, что на Украине это сейчас считается приемлемым таким образом высказываться о русских, не снимает того, что это слово и есть язык ненависти. Объясняли определённым типам пользователей, в чём их проблема, но у них была сознательная позиция, что Meta пусть поменяет свою политику, потому что я хочу писать как я хочу, и люди знали, что они совершают нарушения правил общественности, но продолжали писать таким образом. Это уже выбор человека, за такие вещи не может нести ответственность компания», – сказала Крук.

*- экстремистские организации, запрещены в РФ.