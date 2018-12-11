В Киеве потребовали от Польши восстановить памятник боевикам УПА

11.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Чтобы добиться прощения от Украины, Польша должна доказать свою добрую волю и восстановить разрушенный в 2016 году памятник воинам Украинской повстанченской армии, истреблявшим поляков во время Второй мировой войны.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Украина приостановила выдачу разрешений на проведение поисковых работ на своей территории для польских организаций. Это связано с тем, что на территории Польши с 2014 года было 14 случаев уничтожения украинских памятников, и ни один из этих случаев не расследован польскими правоохранительными органами, и ни один из этих памятников, а один из них, в селе Верхрата, который был абсолютно легальным и должен охраняться международным соглашением между Украиной и Польшей, до сих пор не восстановлены. Это вылилось в реакцию со стороны Украины, которая выразилась приостановкой таких разрешений на поисковые работы на украинских территориях», – сообщил он.

При этом Вятрович предложил Польше, в качестве доказательства доброй воли, восстановить разрушенный памятник УПА.

«Это будет продолжаться до тех пор, пока не закончатся наши переговоры, а признаком доброй воли с той стороны было бы восстановление одного из разрушенных памятников. В первую очередь, конечно, речь идёт о памятнике, который Польша обязалась охранять, я имею в виду памятник в селе Верхрата», – заявил националист.

Кроме того, по мнению директора института, на Украине относятся к памятникам более уважительно и ответственно, чем в Польше.

«На территории Украины мы тоже стали свидетелями разрушения, кажется, четырёх польских памятников. Все памятники восстановлены украинской стороной, а те, кто делал эти разрушения, задержаны украинскими правоохранительными органами. Это чтобы понять, какая разница в отношении к разрушению памятников на Украине и в Польше», – резюмировал он.

При этом украинский пропагандист не упомянул о сотнях снесенных на Украине памятников политическим и военным деятелям времен СССР.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в 2016 году на востоке Польши в селе Верхрата разрушили памятник воякам УПА.