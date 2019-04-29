В Киеве потребовали от Зеленского забыть Крым и возвращать Донбасс только за деньги

29.04.2019, Киев, Владимир Гладков

На возможных будущих переговорах избранного украинского президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным повестка должна строиться вокруг компенсации Россией и ЕС убытков экономике Донбасса, амнистии только не участвовавшим в ополчении и прекращении вопроса об автономии ДНР и ЛНР.

Кроме того, если Россия соглашается на такой вариант, то можно снять санкции, наложенные на РФ за Донбасс, но не за Крым.

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Что касается Крыма, то этот вопрос следует отложить в долгий ящик.

Об этом в своём YouTube-блоге заявил киевский политолог Юрий Романенко, против которого в России возбуждено уголовное дело, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Что делать, если Европа не согласится в равной доле с Россией финансировать восстановление Донбасса, Романенко не пояснил.

«Условно говоря, какой пакет мог бы предложить Зеленский на переговорах с Путиным, с Россией? Первый вариант, назовём его «вариант А». Это вариант поиска компромисса, который позволил бы снять напряжённость на Донбассе и его вернуть при закрывании глаз на то, что Крым фактически был аннексирован Россией на определённый период. Какие параметры этого пакета?

Первое, Украина не соглашается на возврат Донбасса без финансирования переходной администрации, без финансирования восстановления Донбасса, его инфраструктуры и инкорпорации назад в Украину, под Донбассом я подразумеваю ОРДЛО, со стороны международного сообщества, прежде всего, со стороны двух ключевых участников: ЕС и России, как наиболее вовлечённых в этот конфликт на востоке Украины не только геополитическими мотивами, но и экономическими, испытывающие на себе давление со стороны миграции и т.д. и т.п. Для Украины нет никакого смысла возвращать ОРДЛО, если не будет создан такой фонд, фонд восстановления Донбасса, который должен иметь бюджет на уровне минимум 6 миллиардов долларов. 50 на 50 финансируется Россией и Европейским Союзом с возможным вхождением на следующих этапах других игроков.

Дальше идём, амнистия, второй пункт, который есть в Минских соглашениях. Амнистия проводится всем, кто не является военным преступником. Всю остальную токсичную публику: преступников, убийц и так далее – Россия пусть забирает на свою территорию и там делает с ними, что хочет, Украина будет уже их преследовать через Интерпол и так далее, амнистию она им давать не будет.

Третий пункт. Пересмотр Минска относительно автономии, никакой автономии. На общих условиях они возвращаются, децентрализация даёт очень много возможностей, и, в принципе, это будет отвечать и Конституции Украины и не будет создавать рисков, связанных с автономией. Потому что мы все хорошо понимаем, что если ОРДЛО возвращается с автономией, то это повлечёт массу проблем для Украины, может начаться «парад суверенитетов», тем более, что россияне, используя идиотические всякие ходы, шаги нашей власти текущей, это тему подстёгивают: по Закарпатью, с румынами в Черновцах, на Буковине. Поэтому нужно выводить вопрос автономии из Минска и изменять, трансформировать на более приемлемый для Украины вариант», – рассказал он.

Также киевский эксперт отметил, что в обмен на российские уступки, Украина должна будет предложить снятие санкций с России, кроме Крымского пакета, и отложить вопрос по полуострову в долгий ящик.

«После всего этого возникает вопрос: «А что Россия получает, они что, идиоты, вот так вот просто брать и уходить?» И это правильный, ключевой вопрос, потому что в таком варианте Украина должна предложить что-то, она должна выйти в конструктивную позицию, потому что ключевая проблема Порошенко заключалась в том, что Украина все эти годы не была в конструктивной позиции, которая бы позволяла нашим союзникам решать их проблемы. А в данном случае, ЕС несёт большие издержки, связанные с санкциями. Поэтому, конечно же, вопрос санкций является ключевым, ключевой конфетой для России в этой игре.

Украина должна сказать, что «мы признаём эти компенсации, которые Россия нам даёт по Донбассу за агрессию и мы признаём необходимость снятия санкций по Донбассу и Азову, но с сохранением санкций по Крыму, которые не такие уж и большие». Соответственно, вопрос по Крыму выносится на неопределённый период, Украина никогда не признаёт, что он будет российским и международное сообщество это не признает, но снятие санкций крайне будет выгодно и для России, и для ЕС, потому что перезапуск торговли позволит заработать те самые десятки миллиардов, которые Россия и Европа должны потратить на восстановление Донбасса в рамках этого фонда», – резюмировал Романенко.