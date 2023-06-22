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В Киеве объявили тотальную мобилизацию на фоне истерии о том, что русским придётся уходить из Запорожской АЭС, и, отступая, они обязательно взорвут объект.

В частности, объявления о призыве на фронт в Оболонском районе украинской столицы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В документе говорится об обязанности граждан явиться в территориальный центр укомплектования в десятидневный срок. При этом в требовании указано, что оно распространяется даже на тех, кто не получил повесток или мобилизационных распоряжений. Более того, совершенно неважно, прописан человек в Оболонском районе или просто проживает в нём.

На фоне данного новшества наблюдается нездоровый ажиотаж в аптеках на йодосодержащие препараты. Местные паблики пишут о том, что купить «Калий йодид» не представляется возможным ни в одной из аптек.

Одесский политик Вячеслав Азаров считает это тревожным сигналом, распространяемым офисом президента Украины.

«Советник ОП Подоляк заявил, что Россия не сможет удержать Запорожскую АЭС, поэтому ей выгоден масштабный теракт на станции, чтобы создать безлюдную санитарную зону на юге Украины. Это крайне тревожной сигнал. Ведь решающие события на фронте не произошли, а ряд западных медиа снова затянул старую песню о заморозке конфликта. Но слишком много интересов и доходов завязаны на этой войне. И уже неоднократно писалось, что одним из последних вариантов оживить к ней интерес мирового сообщества – может стать масштабная катастрофа. Причем, прорыв плотины Каховской ГЭС не дал желаемого отклика, поэтому масштаб может быть максимально увеличен», – предупреждает политик.

В то же время Минздрав разогнал панику небывалых масштабов, опубликовав памятку о том, что гражданам необходимо спрятаться в помещениях без окон, замазать все щели, выключить вентиляцию, снять и герметично запаковать одежду, а самим принять душ с мылом, не используя кондиционеры, чтобы не закреплять радиационный материал, а также не раздражать кожу, чтобы зараза не попала в раны. Такие призывы легко объясняют ажиотаж киевлян в столичных аптеках.

Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности был вынужден вмешаться, чтобы успокаивать граждан, сметающих с полок аптек йодосодержащие препараты. В ведомстве прямо призывали украинцев не паниковать и не пить йод.

«На сегодня нет причин употреблять таблетированные препараты йода или его растворы. Безосновательное употребление таблеток калия йодида угрожает вашему здоровью, проглатывание настойки йода, Бетадина или раствора Люголя может вызвать серьезные ожоги слизистой оболочки и отравление. Ни один сценарий событий на ЗАЭС не требует проведения йодной профилактики!», – пишут учёные в своём призыве.

В сообщении пытаются объяснить, что на данный момент энергоблок не работает уже не менее 9 месяцев и не генерирует электроэнергию, а значит, угрозы попадания радиоактивного йода в организм нет, поскольку на ЗАЭС он отсутствует. Также ведомство призвало доверять исключительно официальным источникам.

«При гипотетической аварии или теракте на ЗАЭС выброс радиоактивных веществ не будет содержать изотопов йода. Именно поэтому, йодопрофилактика не нужна. Использование йодида калия при таких условиях не только бесполезно, но и вредно. Решение о приеме йода принимается местными органами исполнительной власти на основе прогноза радиационной обстановки и на основании предоставленной местным органам исполнительной власти информации от представителей эксплуатирующей АЭС организации, МОЗ Украины, ГСЧС Украины», – говорится в государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности.