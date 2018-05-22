22.05.2018, Киев, Михаил Рябов
|2 262 просмотров
В Киеве появились нацистские граффити
В Киеве появились нацистские граффити, прославляющие дивизию СС «Галичина», которую гитлеровцы формировали из числа жителей Западной Украины.
Об этом в своем блоге сообщает Эдуард Долинский, глава Украинского еврейского комитета.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
«Дом в Киеве по ул. Кловский спуск украсили символикой дивизии СС и надписью: «Герои Украины». Как видите, это новое прочтение истории нацистского подразделения, воевавшего за Гитлера и Германию. Авторы граффити забыли, что настоящим символом дивизии была нацистская свастика и руны СС», – комментирует Долинский.
Метки: дивизия СС "Галичина"
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!Комментарии для сайта Cackle
13:57 22 маяЖириновский обиделся на Госдуму
13:40 22 маяРойзман поссорился с Заксобранием и подал в отставку
13:25 22 маяНацисты выжили “Россотрудничество” из Киева: деятельность организации сворачивают
13:00 22 маяУкраинский чиновник расстроился, что ему не хватает навыков террориста
12:45 22 маяКличко нокаутом победил “Газпром”
12:23 22 маяВ Одессе нацисты сорвали концерт украинского певца, выступавшего в Москве
12:02 22 маяПорошенко присвоил звание сестре своей жены за диссертацию по русскому языку
11:41 22 маяУкраина идет на шантаж: Вышинского отпустят в обмен на террориста Сенцова
11:12 22 маяУкраинская незалежность оказалась полной туфтой
11:09 22 маяВ Киеве появились нацистские граффити
11:01 22 маяУкраина «кинула» меджлис с виртуальной крымско-татарской автономией
10:52 22 маяФинал Лиги чемпионов оборачивается провалом Украины
10:36 22 маяРоссия начала вторжение на Азовском море! – истерика в Киеве
10:09 22 маяНа юге Украины назревает бунт против Киева
9:41 22 маяЗапад отрывает от России еще одного союзника
9:19 22 маяЭкс-министр транспорта Украины: Россия построила в Крыму фантастический аэропорт
9:03 22 маяУкраина: Яма, если не катастрофа
8:55 22 маяЕвропа жестко кидает Украину
8:48 22 маяРоссия не пойдет на уступки по Донбассу, чтобы не потерять Крым
23:33 21 маяТимошенковцы обвиняют Порошенко в «закулисных торгах» с Кремлем
23:11 21 маяЗрада: Крымский мост помогали строить компании из США
22:55 21 маяВ Киеве по-прежнему требуют направлять «Поезда дружбы» в Крым
22:15 21 маяСоратник Ляшко выболтал данные о военных преступлениях
21:54 21 маяДепутат Верховной Рады пообещал взорвать Крымский мост
21:33 21 маяНа Закарпатье – новая вспышка кори. Десятки детей в больницах
21:21 21 маяАдвокат журналиста Вышинского обжаловал его арест
21:12 21 маяКлимкин впервые приехал на родину африканского носорога
21:02 21 маяОтравление 400 детей в школе Николаева квалифицировали, как хулиганство
20:45 21 маяУкраинские «киборги» победоносно взяли горловский морг
20:38 21 маяЛитва хочет защититься от дешевых украинцев
20:16 21 маяПравительство Орбана утвердило «меморандум о защите закарпатских венгров»
20:06 21 маяПогибшие под Горловкой бойцы ВСУ имели при себе шевроны ополчения ДНР
19:53 21 маяУкраинские диверсанты взорвали автомобильный мост в ЛНР
19:43 21 маяЗа Порошенко будут голосовать “мертвые души” крымских татар
19:25 21 маяНа Харьковщине открыли музей Ильи Мечникова
19:15 21 маяНынешняя украинская атака на Горловку – это разведка боем
18:57 21 маяШок! Озвучены реальные данные потерь ВСУ в Донбассе
18:51 21 маяПопытка еврейского погрома в Одессе. Процесс таки пошел?
18:25 21 маяНад украинскими окопами реет американский флаг
18:10 21 маяПолитолога возмутили украинские “Врата Европы” на московских книжных прилавках
17:57 21 маяВерховная Рада будет убеждать ООН и ОБСЕ заняться «узниками Кремля»
17:44 21 маяВ Раде снова говорят про «Северный поток-2»
17:41 21 маяТимошенко: Африке просроченные лекарства отдают бесплатно, а Украине – за деньги
17:20 21 маяУкраина ежегодно теряет 600 тысяч человек
17:00 21 маяУкраина подаст на Россию в суд из-за Крымского моста
16:47 21 мая«Укрзализницу» обвиняют в геноциде
16:41 21 маяТрупы в украинских моргах разлагаются, ждут решений судов и нового законопроекта
16:34 21 маяПорошенко за копейки набирает пушечное мясо для войны в Донбассе
16:24 21 маяОпубликованы фото разрушений в результате варварского обстрела Горловки
16:17 21 маяВСУ готовят теракты на территории ЛНР
16:09 21 маяУкраинские нацисты готовы мочить меджлисовцев
15:50 21 маяЧто будет вслед за неудачным танковым наступлением на Горловку
15:44 21 маяШкольников Горловки отправили учиться на дому из-за украинских обстрелов
15:39 21 маяВ Киеве средь бела дня расстреляли людей
15:36 21 маяКак захлебнулась танковая атака ВСУ – подробности от Минобороны ДНР
13:00 22 маяУкраинский чиновник расстроился, что ему не хватает навыков террориста
11:01 22 маяУкраина «кинула» меджлис с виртуальной крымско-татарской автономией
10:36 22 маяРоссия начала вторжение на Азовском море! – истерика в Киеве
10:09 22 маяНа юге Украины назревает бунт против Киева
9:19 22 маяЭкс-министр транспорта Украины: Россия построила в Крыму фантастический аэропорт
8:48 22 маяРоссия не пойдет на уступки по Донбассу, чтобы не потерять Крым
23:11 21 маяЗрада: Крымский мост помогали строить компании из США
22:55 21 маяВ Киеве по-прежнему требуют направлять «Поезда дружбы» в Крым
21:54 21 маяДепутат Верховной Рады пообещал взорвать Крымский мост
19:43 21 маяЗа Порошенко будут голосовать “мертвые души” крымских татар
17:00 21 маяУкраина подаст на Россию в суд из-за Крымского моста
16:09 21 маяУкраинские нацисты готовы мочить меджлисовцев
13:24 21 маяНаселение Крыма консолидировано и не поддерживает чаяния украинских «ястребов»
12:45 21 маяКрымчан призвали готовиться к украинским провокациям
11:23 21 маяФСБ: Джемилев и Чубаров планировали серию терактов в Крыму
8:49 21 маяФСБ задержала в Крыму новых подозреваемых в участии в террористических группировках
0:03 21 маяЭкс-депутат Рады: Меджлисовцы баламутят Херсонскую область
19:44 20 маяЗрители украинского телеканала: Крымский мост – мост мира, а не войны
18:21 19 маяКонституционные фантазии: крымских татар вписали в Основной Закон Украины
18:16 19 маяУкраина дала понять: после “деоккупации” никаких выборов в Крыму больше не будет
15:35 19 маяНа Украине травят жителя Николаева за проезд по Крымскому мосту
0:22 19 маяПорошенко милостиво оставил русским путь для отступления
21:14 18 маяПорошенко пообещал Чубарову взяться за “коллаборантов” в Крыму
15:35 18 маяКрымско-татарская писательница написала открытое письмо Меркель
15:21 18 маяВ Киеве хотят отменить блокаду Крыма, чтобы свести на нет эффект моста
15:01 18 маяНайти и покарать: В Киеве выясняют имена украинских заробитчан, строивших Крымский мост
13:56 18 маяУкраина переживает самый большой позор за всю свою историю
11:25 18 маяМеджлисовцы требуют от Киева особого статуса
11:14 18 маяПарубий пообещал воплотить в жизнь страшный сон крымчан
10:57 18 маяПочему крымские татары лучше украинцев
10:48 18 маяУкраинский суд вернул российские паспорта морякам “Норда”
10:23 18 маяКрымские татары не смогут сохраниться как народ на Украине
9:12 18 маяМИД Украины поддержал призыв разбомбить Крымский мост – журналист
23:26 17 маяДепутаты Рады посещают Крым и хотят поехать в РФ на чемпионат мира по футболу
21:14 17 маяНа Украине выпустили календари к ЧМ-2018 с российским Крымом
21:04 17 маяУкраинский капитан может сесть на 5 лет за браконьерство и убийство 46 дельфинов
16:38 17 маяРоссия за четыре года дала крымским татарам больше, чем Украина
16:13 17 маяВолкер проговорился: Украина не сможет вернуть “захваченную Россией территорию”
13:59 17 маяНа украинском ТВ пригрозили помочь сдетонировать вулкану у Крымского моста
13:25 17 маяGoogle предал Украину
12:22 17 маяЭто геополитический удар! – Тягнибок устроил истерику из-за моста
11:57 17 маяНа украинском ТВ заявили, что РФ сделала то, о чем Украина только мечтала
10:50 17 маяКрымский мост нельзя построить – украинские политики продолжают гнуть свое
10:01 17 маяНа украинском ТВ признали, что лозунг “Крим це Україна” не работает
9:50 17 маяУкраине пора смириться с потерей Крыма – хозяин Закарпатья
9:39 17 мая“Я в компании с Навальным” – американский журналист гордится призывом разбомбить Крымский мост
8:28 17 маяСенченко опять хвалится на украинском ТВ: Оставил Крым без воды
8:09 17 маяМеджлисовцы из Киева вновь разжигают накануне годовщины высылки
7:45 17 маяОпубликована съемка «уставшего моста» в Киеве – «на зависть москалям»
16:54 16 маяПорошенко отозвал из Рады свой скандальный законопроект о лишении крымчан гражданства
15:50 16 маяКрымский мост: сложности геологии и политики
14:33 16 маяКрымский мост не позволит американскому флоту подойти к берегам Белоруссии
13:55 16 маяКрымский мост соединил русский народ
12:39 16 маяУкраинская секта неверящих в мост переобувается на ходу
11:34 16 маяГрандиозный проект, поражающий воображение – впечатления проехавших по Крымскому мосту
8:48 22 маяРоссия не пойдет на уступки по Донбассу, чтобы не потерять Крым
22:15 21 маяСоратник Ляшко выболтал данные о военных преступлениях
20:45 21 маяУкраинские «киборги» победоносно взяли горловский морг
20:06 21 маяПогибшие под Горловкой бойцы ВСУ имели при себе шевроны ополчения ДНР
19:53 21 маяУкраинские диверсанты взорвали автомобильный мост в ЛНР
19:15 21 маяНынешняя украинская атака на Горловку – это разведка боем
18:57 21 маяШок! Озвучены реальные данные потерь ВСУ в Донбассе
18:25 21 маяНад украинскими окопами реет американский флаг
16:34 21 маяПорошенко за копейки набирает пушечное мясо для войны в Донбассе
16:24 21 маяОпубликованы фото разрушений в результате варварского обстрела Горловки
16:17 21 маяВСУ готовят теракты на территории ЛНР
15:50 21 маяЧто будет вслед за неудачным танковым наступлением на Горловку
15:44 21 маяШкольников Горловки отправили учиться на дому из-за украинских обстрелов
15:36 21 маяКак захлебнулась танковая атака ВСУ – подробности от Минобороны ДНР
15:15 21 маяВСУ нанесли еще один удар по Горловке
14:20 21 маяВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ, чтобы скрыть запрещённое оружие
12:51 21 маяПри попытке наступления ВСУ украинская ДРГ взяла в плен троих бойцов ВС ДНР
12:20 21 маяПоявилось видео ответки ВС ДНР за комбрига «Мамая»
11:54 21 маяВ Москве не оставят без ответа просьбу о военной помощи ЛДНР
11:25 21 маяПод Горловкой заработала украинская фабрика по продаже войны
11:18 21 маяВоенный эксперт: Наступление ВСУ – наглое и циничное преступление
11:06 21 маяПорошенко выбрал кровопролитие: в Донбассе начинается обострение
10:40 21 маяСрочно! ВСУ пошли в танковое наступление в Донбассе
22:54 20 маяБоевик АТО на канале Порошенко: Военная операция Киева – абсурд
21:09 20 маяБасурин: армия ДНР контролирует ситуацию под Горловкой
21:00 20 маяВ ДНР обещают дать отпор ВСУ в случае угрозы мирным жителям
14:03 20 маяВСУ устроили ад для жителей Горловки
0:33 20 маяВСУ ударили по прифронтовому Зайцево. Есть погибшие
18:07 19 маяЛегендарный батальон «Сомали» выдвигается в Горловку – на передовую
18:01 19 маяБывший АТОшник рассказал Трампу о применении режимом Порошенко химоружия в Донбассе
17:51 19 мая«Промышленный центр превратили в село» – мариупольцев возмутил парад вышиванок
17:48 19 маяЗападные инструкторы расскажут жителям Донбасса, как противостоять «военной агрессии»
17:41 19 маяВ рядах ВСУ паника из-за ситуации под Горловкой
17:35 19 маяВ ДНР развенчали ещё один украинский фейк
17:27 19 маяВСУ пытаются выяснить, сколько оружия увели у них из-под носа грузинские легионеры
17:05 19 маяГлава ОУН “особо уважает” евреев, воюющих против Донбасса
12:29 19 маяВ Донецке прощаются с легендарным комбатом Мамаем
11:27 19 маяЯрош назвал убийц комбрига «Пятнашки» Олега Мамиева
0:02 19 маяВ ОБСЕ не хотят заниматься домыслами относительно сбитого МН-17
23:41 18 маяОБСЕ не будет расследовать обстрел российских журналистов
23:30 18 маяВСУ нанесли удар по Горловке. Погибла пенсионерка
20:00 18 маяУкраинский журналист: Запад хочет торговать с Россией – это деньги, а они всегда важнее
19:37 18 мая«Нормандская четверка» обсудит миротворцев на Донбассе, но неизвестно когда
19:11 18 маяПрофлидер с северодонецкого «Азота» рассказал о том, как умирает флагман химпрома
18:56 18 маяАктивность под Горловкой – отвлекающий манёвр: ВСУ готовят наступление на другом участке
17:37 18 маяПорошенко хочет пропиариться перед выборами за счет будущих побед ВСУ
16:58 18 маяВ Раде объявили охоту на «мэра-сепаратиста» из Донбасса
15:44 18 маяСеменченко негодует: трупы погибших в Иловайском «котле» закопали в скотомогильнике
15:08 18 маяУкраинские силовики открыли огонь по российским журналистам
14:49 18 маяАвантюра ВСУ под Горловкой захлебнулась кровью
13:52 18 маяУ ВСУ очередные потери
10:15 18 маяВ ДНР пообещали отомстить за смерть легендарного комбата
9:30 18 маяПогибших в Донбассе инструкторов НАТО целенаправленно завели на минное поле
0:14 18 маяБородай на авдеевской промке: надо брать Киев, а Украину включать в состав Российской империи
23:45 17 маяПод Авдеевкой серьезно ранен командир знаменитой бригады
13:57 22 маяЖириновский обиделся на Госдуму
13:40 22 маяРойзман поссорился с Заксобранием и подал в отставку
13:25 22 маяНацисты выжили “Россотрудничество” из Киева: деятельность организации сворачивают
13:00 22 маяУкраинский чиновник расстроился, что ему не хватает навыков террориста
12:45 22 маяКличко нокаутом победил “Газпром”
12:23 22 маяВ Одессе нацисты сорвали концерт украинского певца, выступавшего в Москве
12:02 22 маяПорошенко присвоил звание сестре своей жены за диссертацию по русскому языку
11:41 22 маяУкраина идет на шантаж: Вышинского отпустят в обмен на террориста Сенцова
11:12 22 маяУкраинская незалежность оказалась полной туфтой
11:09 22 маяВ Киеве появились нацистские граффити
11:01 22 маяУкраина «кинула» меджлис с виртуальной крымско-татарской автономией
10:52 22 маяФинал Лиги чемпионов оборачивается провалом Украины
10:36 22 маяРоссия начала вторжение на Азовском море! – истерика в Киеве
10:09 22 маяНа юге Украины назревает бунт против Киева
9:19 22 маяЭкс-министр транспорта Украины: Россия построила в Крыму фантастический аэропорт
9:03 22 маяУкраина: Яма, если не катастрофа
8:55 22 маяЕвропа жестко кидает Украину
8:48 22 маяРоссия не пойдет на уступки по Донбассу, чтобы не потерять Крым
23:33 21 маяТимошенковцы обвиняют Порошенко в «закулисных торгах» с Кремлем
23:11 21 маяЗрада: Крымский мост помогали строить компании из США
22:55 21 маяВ Киеве по-прежнему требуют направлять «Поезда дружбы» в Крым
22:15 21 маяСоратник Ляшко выболтал данные о военных преступлениях
21:54 21 маяДепутат Верховной Рады пообещал взорвать Крымский мост
21:33 21 маяНа Закарпатье – новая вспышка кори. Десятки детей в больницах
21:21 21 маяАдвокат журналиста Вышинского обжаловал его арест
21:12 21 маяКлимкин впервые приехал на родину африканского носорога
21:02 21 маяОтравление 400 детей в школе Николаева квалифицировали, как хулиганство
20:45 21 маяУкраинские «киборги» победоносно взяли горловский морг
20:38 21 маяЛитва хочет защититься от дешевых украинцев
20:16 21 маяПравительство Орбана утвердило «меморандум о защите закарпатских венгров»
20:06 21 маяПогибшие под Горловкой бойцы ВСУ имели при себе шевроны ополчения ДНР
19:53 21 маяУкраинские диверсанты взорвали автомобильный мост в ЛНР
19:43 21 маяЗа Порошенко будут голосовать “мертвые души” крымских татар
19:25 21 маяНа Харьковщине открыли музей Ильи Мечникова
19:15 21 маяНынешняя украинская атака на Горловку – это разведка боем
18:57 21 маяШок! Озвучены реальные данные потерь ВСУ в Донбассе
18:51 21 маяПопытка еврейского погрома в Одессе. Процесс таки пошел?
18:25 21 маяНад украинскими окопами реет американский флаг
18:10 21 маяПолитолога возмутили украинские “Врата Европы” на московских книжных прилавках
17:57 21 маяВерховная Рада будет убеждать ООН и ОБСЕ заняться «узниками Кремля»
17:44 21 маяВ Раде снова говорят про «Северный поток-2»
17:41 21 маяТимошенко: Африке просроченные лекарства отдают бесплатно, а Украине – за деньги
17:20 21 маяУкраина ежегодно теряет 600 тысяч человек
17:00 21 маяУкраина подаст на Россию в суд из-за Крымского моста
16:47 21 мая«Укрзализницу» обвиняют в геноциде
16:41 21 маяТрупы в украинских моргах разлагаются, ждут решений судов и нового законопроекта
16:34 21 маяПорошенко за копейки набирает пушечное мясо для войны в Донбассе
16:24 21 маяОпубликованы фото разрушений в результате варварского обстрела Горловки
16:17 21 маяВСУ готовят теракты на территории ЛНР
16:09 21 маяУкраинские нацисты готовы мочить меджлисовцев
15:50 21 маяЧто будет вслед за неудачным танковым наступлением на Горловку
15:44 21 маяШкольников Горловки отправили учиться на дому из-за украинских обстрелов
15:39 21 маяВ Киеве средь бела дня расстреляли людей
15:36 21 маяКак захлебнулась танковая атака ВСУ – подробности от Минобороны ДНР
15:21 21 маяОпубликован план разгрома Московского Патриархата на Украине
13:57 22 маяЖириновский обиделся на Госдуму
13:40 22 маяРойзман поссорился с Заксобранием и подал в отставку
13:25 22 маяНацисты выжили “Россотрудничество” из Киева: деятельность организации сворачивают
10:36 22 маяРоссия начала вторжение на Азовском море! – истерика в Киеве
10:09 22 маяНа юге Украины назревает бунт против Киева
9:41 22 маяЗапад отрывает от России еще одного союзника
9:19 22 маяЭкс-министр транспорта Украины: Россия построила в Крыму фантастический аэропорт
8:48 22 маяРоссия не пойдет на уступки по Донбассу, чтобы не потерять Крым
23:11 21 маяЗрада: Крымский мост помогали строить компании из США
22:55 21 маяВ Киеве по-прежнему требуют направлять «Поезда дружбы» в Крым
21:54 21 маяДепутат Верховной Рады пообещал взорвать Крымский мост
18:10 21 маяПолитолога возмутили украинские “Врата Европы” на московских книжных прилавках
17:57 21 маяВерховная Рада будет убеждать ООН и ОБСЕ заняться «узниками Кремля»
17:00 21 маяУкраина подаст на Россию в суд из-за Крымского моста
14:52 21 маяБольшой небрат следит за тобой: Захарова рассказала о паспортах украинских депутатов и чиновников
13:23 21 маяЗахарова: Украинская экономика оккупирована американскими топ-менеджерами
12:45 21 маяКрымчан призвали готовиться к украинским провокациям
11:23 21 маяФСБ: Джемилев и Чубаров планировали серию терактов в Крыму
22:22 20 маяУкраинским телезрителям сообщили плохую новость
19:44 20 маяЗрители украинского телеканала: Крымский мост – мост мира, а не войны
14:40 20 маяНавальный обзавелся собственной партией
14:06 20 маяУ Меркель призвали немецкий бизнес готовиться к санкциям США из-за “Северного потока-2”
15:35 19 маяНа Украине травят жителя Николаева за проезд по Крымскому мосту
11:56 19 маяВ Москве с большим успехом презентовали новую книгу об Олесе Бузине
21:24 18 маяМоскаль “нашел” в Ужгороде тайник с оружием 5-го управления ФСБ
20:10 18 маяУкраина проиграла России спор в ВТО
20:00 18 маяУкраинский журналист: Запад хочет торговать с Россией – это деньги, а они всегда важнее
19:25 18 маяМеркель считает отношения Германии с Россией “стратегически важными”
18:31 18 маяМеркель хочет гарантий для Украины в связи с “Северным-потоком-2”
18:17 18 маяПутин: Россия будет бороться за «Северный поток-2»
18:12 18 маяПутин: Россия готова сохранить газовый транзит через Украину
16:43 18 маяУ посольства “ЦеЕвропы” в Москве журналисты требовали освободить своего арестованного коллегу
15:35 18 маяКрымско-татарская писательница написала открытое письмо Меркель
15:21 18 маяВ Киеве хотят отменить блокаду Крыма, чтобы свести на нет эффект моста
15:04 18 маяНа Байкале построят новый горнолыжный курорт
15:01 18 маяНайти и покарать: В Киеве выясняют имена украинских заробитчан, строивших Крымский мост
13:56 18 маяУкраина переживает самый большой позор за всю свою историю
10:57 18 маяПочему крымские татары лучше украинцев
10:48 18 маяУкраинский суд вернул российские паспорта морякам “Норда”
10:34 18 маяУзбекистан и Казахстан отказались сотрудничать с фейковой украинской «прокуратурой Крыма
10:23 18 маяКрымские татары не смогут сохраниться как народ на Украине
10:01 18 маяПалестина – Израилю: добро пожаловать в ад!
8:56 18 маяОт РФ зависит вопрос нашего существования – посол Израиля в Киеве
8:21 18 маяАнтироссийские санкции ЕС оказались под вопросом
22:50 17 маяЗапад готовится к заморозке конфликта в Донбассе на несколько десятилетий
20:54 17 маяЛюди в вышиванках требуют признать нелегитимным выбор народа России
16:38 17 маяРоссия за четыре года дала крымским татарам больше, чем Украина
16:28 17 маяВ России завели дело на американского журналиста, призвавшего бомбить Крымский мост
15:46 17 маяВ Госдуме решили не пугать Запад Жириновским
15:29 17 маяЗавтра московские журналисты будут протестовать перед украинским посольством
15:17 17 маяВ Госдуме завели речь о разрыве Большого договора с Украиной
14:46 17 маяЭкономические связи не заставят Украину вернуться от США к России
14:37 17 маяВ Госдуме вспомнили о судьбе Василия Муравицкого
13:41 17 маяГосдума потребовала от Украины освободить журналиста Вышинского
13:25 17 маяGoogle предал Украину
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.