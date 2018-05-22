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22.05.2018, Киев, Михаил Рябов
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Киев, Скандал, Украина

В Киеве появились нацистские граффити


В Киеве появились нацистские граффити, прославляющие дивизию СС «Галичина», которую гитлеровцы формировали из числа жителей Западной Украины.

Об этом в своем блоге сообщает Эдуард Долинский, глава Украинского еврейского комитета.

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«Дом в Киеве по ул. Кловский спуск украсили символикой дивизии СС и надписью: «Герои Украины». Как видите, это новое прочтение истории нацистского подразделения, воевавшего за Гитлера и Германию. Авторы граффити забыли, что настоящим символом дивизии была нацистская свастика и руны СС», – комментирует Долинский.

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