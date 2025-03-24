В Киеве поздно спохватились: американские иезуиты забирают себе все украинские ценности

Вадим Москаленко.  
24.03.2025 17:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Дональд Трамп начинает давить на Украину для того, чтобы получить из неё максимальную выгоду для США.

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп начинает давить на Украину для того, чтобы получить из неё максимальную выгоду...

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«Трамп говорит – мир в обмен на активы, всё, я вам даю гарантии. Не хотите? Ну, ищите тогда эти гарантии. Или их не будет. Всё остальное это шумиха, это наезды, это попытки склонить Украину к тому, что не ждите военных гарантий. Мир в обмен на активы, а не мир в обмен на оружие.

А Европа не даст это, но мы же прекрасно понимаем. Мы можем говорить все что угодно, ездить там, бодриться и так далее, но мы же прекрасно понимаем, что военные гарантии США, это же не только вопрос с танками и так далее, это вопрос разведки, киберразведки, спутниковой разведки, это ракеты.

Это серьёзный пакет. Но Европа даже не смогла решить вопрос по программе боеприпасов на Украину. Франция наложила вето. Но в этом смысле они бесплодны. Бесплодна вся история со стороны Европы!», – сказал Карасев.

Он пожаловался, что Трамп действует как иезуит – под предлогом прекращения войны… просто отберёт у Украины всё ценное.

«Вот так американцы действуют. Это же тоже иезуитство определенное. Действуют как иезуиты. Говорят – вот вам минералы, давайте все минералы. Мы говорим – вот станция Запорожская, она может быть так решена, на троих. А они – нет, давайте нам все станции. Это же понятно, форма давления на Зеленского и на Украину», – добавил политолог.

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