В Киеве пожаловались, что «русские хакеры» испоганили украинцам день конституции

27.01.2022  22:41 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, кибервойна, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, русофобия, Украина
Новости Украины

«Российские хакеры» не только проводят кибератаки на украинские государственные стратегические объекты и инфраструктуру, но и портят важнейшие праздники на Украине.

С таким утверждением в ходе пресс-конференции в Киеве выступила руководитель Группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра Александра Цехановская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Российские хакеры» не только проводят кибератаки на украинские государственные стратегические объекты и инфраструктуру, но...

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«Одна из вещей, для которых используются эти кибератаки – это дискредитация государственных институтов, и это то, что мы наблюдаем всегда, это абсолютно естественно после каждой массированной кибератаки. Их в истории Украины было достаточно много, как правило, они касались довольно критической инфраструктуры, как только она выходила из строя, по крайней мере, на какое-то время – это естественным образом вызвало у людей критику, тревогу по поводу того, насколько обеспеченными являются наши стратегически важные объекты и объекты нашей инфраструктуры.

И эти настроения агенты влияния Кремля и российские медиа пытались максимально раздувать. Как только у нас что-то происходит, как только русские проводят, какую-то кибератаку, и что-то выходит из строя, сразу начинаются панические настроения о том, что на Украине не работает вообще ничего, и удивительно, что до этой кибератаки вообще хоть что-то работало, и вообще мы все завтра умрём. Складывается такое впечатление», – пожаловалась Цехановская.

Также она привела «конкретный пример» подобных «атак».

«Можно на эту тему поговорить касательно вируса «Петя». Это была очень известная история, я не буду её комментировать с точки зрения кибербезопасности, скажу об информационном аспекте. Что тут было важно? Что она была проведена в преддверии Дня Конституции, это важная дата для нас, особенно после 2014-го года.

Но вместо того, чтобы отмечать этот день, украинцы пытались вообще понять, что происходит с их данными, как вообще может функционировать государственные институты. Праздник был испорчен. Важный праздник. Праздник для национальной идентичности», – огорчилась «эксперт».

Напомним, убытки предприятий Украины от остановки торгово-бухгалтерских операций вследствие заражения в 2017 году компьютеров вирусом «Petya.A» составили не менее 450 миллионов долларов или 0,4% ВВП страны.

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