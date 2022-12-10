В Киеве пожаловались, что Запад не дает ВСУ отрезать Крым от России

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Чтобы вернуть Крым под контроль Украины, формированиям киевского режима нужно занять сначала нужно занять всю Херсонскую и Запорожскую области

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил военный эксперт, старший аналитик связанного с минобороны Украины фонда «Вернись живым» Николай Белесков.

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У него поинтересовались, как Украине вернуть полуостров.

«Для этого сначала нужно освободить материковый юг, окончательно очистить от врага Херсонскую и Запорожскую области. Из новостей видим, что оккупанты учитывают то, что мы отобьем юг и тогда возникнет проблема Крыма, поэтому создают оборонительные рубежи. Крым под властью России стал милитаризованным и создает проблемы для судоходства», – сказал эксперт.

При этом он признает, что вопрос, будет от Запада в дальнейшем такая поддержка, как сейчас.

«США не предоставили нам ракетную систему ATACMS, потому что опасаются эскалации со стороны Москвы, если Украина использует эту систему против целей в Крыму. С военной точки зрения полуостров нужно изолировать от притока сил и средств, тогда он недолго сможет держать оборону. Но у наших партнеров несколько иное видение ситуации, и мы должны учитывать их позицию. Крымский вопрос – политический, и нужно постоянно напоминать, что оккупированный Крым – это дестабилизированное Черное море и проблемы с судоходством», – резюмировал Белесков.