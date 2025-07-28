В Киеве пожаловались на отсутствие в России пятой колонны, способной на госпереворот
На сегодняшний день в России некому устроить государственный переворот.
Об этом в интервью киевской пропагандистке Олесе Бацман заявил бывший постпред Киева при ООН, экс-посол Украины в России и США Владимир Ельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В России всё пронизано спецслужбами, и Путин, как их представитель, по-другому и не мыслит. И поэтому надеяться на то, что кто-то где-то начнёт какие-то разговоры о том, чтобы Путина там отравить, убить, убрать, свергнуть и так далее, мне кажется, на это не надо зря надеяться, потому что всё контролируется, всё прослушивается. И обо всём этом становится известно Путину мгновенно.
Другое дело, что есть, скажем так, близкое окружение, эти вот Ковальчуки, Ротенберги и так далее, которые на слуху. Эти люди, как мне представляется, не должны быть очень довольны тем, что происходит сегодня в России и теми результатами, которые принесла Специальная военная операция», – рассуждал Ельченко.
«То есть им это все не нравится. Многие из них находятся уже под санкциями, потеряли возможность ездить по всему миру, плавать на своих яхтах и так далее.
Но, с другой стороны, я сегодня не вижу ни одной сильной фигуры в окружении Путина, которая может на себя взять такую ношу, чтобы свалить этого царя. Ну, был Пригожин, но это немножко другая история. Из тех, кто сегодня есть, я такого человека просто не вижу», – подытожил хохол.
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