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19.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Киев, Колониальная демократия, США, Украина
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В Киеве праздник: США хотят отдать ВМС Украины два списанных фрегата

Командующий ВМС ВСУ, адмирал, Воронченко подтвердил, что Украина получила от США предложение о передаче двух фрегатов типа Oliver Hazard Perry, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он сообщил в эфире “5 канала”, в интервью на борту флагмана ВМС Украины фрегата “Гетман Сагайдачный”.

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“Да, действительно, мы получили предложение о передаче двух единиц фрегата типа Oliver Perry, тех которые были выведены из состава ВМС США в 2013-2015 годах”, – сказал Воронченко.

“Они нам нужны, но такого типа корабли нужны на перспективу. И сейчас все эти предложения нами внимательно прорабатываются. Мы просчитываем непосредственно, как мы будем принимать, в каком состоянии, что для этого нужно, сколько они будут стоить. Примерно 25 миллионов долларов США стоит ежегодная эксплуатация такого типа фрегата с учетом заработной платы экипажа, его ремонта. Если брать мировой опыт, то сама стоимость корабля – это 30% от всего его времени эксплуатации. 60-70% – это содержание, это модернизация и утилизация”, – добавил украинский адмирал.

Ранее руководство США отправило Минобороны Украины письмо о предоставлении военно-технической помощи Вооруженным Силам Украины, в том числе Военно-морским силам.

Также, ранее, командующий ВМС ВСУ отмечал, что полученные от США патрульные катера типа Island должны прибыть на Украину ориентировочно в сентябре 2019 года.

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