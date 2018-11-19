В Киеве праздник: США хотят отдать ВМС Украины два списанных фрегата

19.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Командующий ВМС ВСУ, адмирал, Воронченко подтвердил, что Украина получила от США предложение о передаче двух фрегатов типа Oliver Hazard Perry, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он сообщил в эфире “5 канала”, в интервью на борту флагмана ВМС Украины фрегата “Гетман Сагайдачный”.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Да, действительно, мы получили предложение о передаче двух единиц фрегата типа Oliver Perry, тех которые были выведены из состава ВМС США в 2013-2015 годах”, – сказал Воронченко.

“Они нам нужны, но такого типа корабли нужны на перспективу. И сейчас все эти предложения нами внимательно прорабатываются. Мы просчитываем непосредственно, как мы будем принимать, в каком состоянии, что для этого нужно, сколько они будут стоить. Примерно 25 миллионов долларов США стоит ежегодная эксплуатация такого типа фрегата с учетом заработной платы экипажа, его ремонта. Если брать мировой опыт, то сама стоимость корабля – это 30% от всего его времени эксплуатации. 60-70% – это содержание, это модернизация и утилизация”, – добавил украинский адмирал.

Ранее руководство США отправило Минобороны Украины письмо о предоставлении военно-технической помощи Вооруженным Силам Украины, в том числе Военно-морским силам.

Также, ранее, командующий ВМС ВСУ отмечал, что полученные от США патрульные катера типа Island должны прибыть на Украину ориентировочно в сентябре 2019 года.