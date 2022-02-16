В Киеве празднуют победу над Россией. Напрасно

Новости Украины

Националистическая пропаганда в Киеве ожидаемо объявила о победе над Россией в результате истории с несостоявшимся вторжением русской армии на Украину.

«Успешная стратегия применения мягкой силы Байдена-Джонсона, которую можно назвать Стратегией 16 февраля, поставила Путина на грань столкновения с США и всеми странами НАТО. Байден выстраивает дипломатическую защиту Украины системно и эффективно. Решительная поддержка НАТО усиливает как никогда обороноспособность Украины, это новая реальность, за которую мы благодарны нашим союзникам»,- объявил украинский пропагандист Юрий Бутусов.

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«Как минимум, весь мир уже знает, что Украина – это не просто не Россия, это – другая цивилизация, – которая является частью Запада. И весь цивилизованный мир будет объединяться в нашу поддержку. Да, сейчас нам тяжело. Но, поверьте, стратегически мы эту битву точно выиграем. Все будет Украина!» – уверяет депутат Киевсовета Сергей Таран.

Впрочем, как напоминает российский обозреватель Егор Холмогоров, «любая перемога Украины неизменно заканчивается зрадой».

«Так будет и в данном случае. В процессе нагнетания истерии вокруг сосредоточения Россией войск Запад наглядно показал, что сдаст Украину без единого выстрела, что она вообще не политический субъект в данной игре. Россия обозначила возможность уступок Западу, а не Украине, а Запад защитил свою глобальную гегемонию, а не Украину. Если стороны заключат соглашение, Украина вполне может войти в пакет западных уступок России. То есть, кто бы не выигрывал перетягивание каната в новой холодной войне, сам канат точно ни о чем не спрашивают», – сказал он «ПолитНавигатору».

Знакомый с ситуацией вокруг учений офицер ВМФ РФ также пояснил:

«Россия однозначно не могла первой напасть, тем более, на Украину. И не только потому, что агрессия – это не наш метод, и мы с украинцами один народ, а потому, что Америка и пресловутый Коллективный Запад, да и марионеточное руководство Украины очень этого хотели. А мы так не хотим. Проблемы Украины – это частность, на кону вопросы глобальной безопасности России, и если ценой безопасности будет переформатирование Украины, то так им и надо».

Позабавили «переможные» настроения в Киеве и экономиста Александра Дудчака.

«Как же им уютно и увлекательно в своем виртуальном мире! Там бушуют страсти! Сюжетные линии полны парадоксов, противоречий, неожиданных поворотов! «Война с Россией» идет 8 лет, но вдруг «Россия решила вторгнутся». Десятки дивизий Армии России, по мнению Яценюка и Турчинова, были разгромлены еще в 2014 году, но Россия почти начала агрессию. Как это может помещаться в одной голове – не спрашивайте! Киев стратегией занимается, а не объяснением, почему ни одна ракета не упала на территорию, подконтрольную Киеву, ни один теракт не совершен россиянами ни в Киеве, ни во Львове, не в Днепропетровске. Задаешь вопросы? Да ты агент Кремля! И, вот снова – перемога! Консолидированными усилиями Киева и Запада удалось избежать «вторжения». Этим сильно подставили киевскую власть. Судя по запасам газа и угля, никто из руководства Украины не рассчитывал на то, что придется самим согревать и обеспечивать едой население (пусть и по заоблачным для этого населения ценам) – это с середины февраля должен был делать уже «агрессор». Не сложилось. Ну, так этот недуг в подвиг решили определить и ненападение назвать «праздником единения»! Однако… Кто-то в Киеве ночью, на Крещатике, очень предусмотрительно включал аудиозапись гимна СССР – проверял, всё ли работает, а то неудобно получится перед агрессором. Всё же оптимистов и в киевской мэрии немало, но аудиодорожку в части текста стоит обновить, а музыку оставить», – комментирует Дудчак.

Политолог Владимир Корнилов считает, что истерия вокруг «вторжения России» не прекратится.

«А разве «вторжение» закончилось уже? Байден, вроде, отмашки на окончание войны не дал. Соответственно, рановато Украина празднует победу. Скорее Зеленскому опять надо готовить указ о назначении нового «праздника российского вторжения» – наверняка же западные средства массовой дезинформации объявят новые даты», – считает эксперт.