В Киеве предлагают из жителей востока создать миллионные концлагеря

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Бандеровцы должны переселить миллионы жителей восточных регионов страны на Западную Украину, чтобы там поселить в закрытых лагерях и заставлять работать на подземных заводах и в Польше.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Людей с Левого берега Днепра необходимо отселять сотнями тысяч. А для этого нужна разворачивать программу куда отселять. Мы должны начать производить домики. С ними мы сможем миллионы людей переселить на Западную Украину, вокруг предприятий ВПК, которые туда переносятся, и дать людям там работу. Почему люди сегодня сидят под обстрелами на Донетчине, в Харьковской, Сумской областях? Им просто некуда ехать, у них нет денег. А если государство обеспечит их этими домиками – им станет куда ехать. А в Прикарпатье куча подземных заводов, подземных мощностей, которые были созданы ещё при Советском Союзе, куда можно переместить заводы», – предложил Романенко.

Более того, он предложил закрыть этих беженцев за колючей проволокой и отправлять работать в Польшу, чтобы примириться с Варшавой.

«Или давайте договоримся с поляками, чего мы с ними срёмся? Они прекрасно осознают угрозу, которая идёт с востока. Давайте на границе, на польской стороне, поставим завод, а с нашей стороны тут же домики где живут люди. Сделаем коридор, поставим забор, огородим это всё колючей проволокой, если боятся, что люди разбегутся. И возить людей, пусть работают. Это простые решения, которые лежат на поверхности», – добавил политолог.