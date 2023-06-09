В Киеве предлагают НАТО зайти в Сумскую и Черниговскую области

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Войска НАТО могут быть введены на Украину и разместиться вдоль границы с Белоруссией и Россией, а также заняться логистикой и обеспечением ПВО.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замначальника ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, это было для НАТО шансом проверить свои возможности.

«С точки зрения реалий это возможно. Причем вопрос же не поднимается, что они будут принимать прямое участие в боевых действиях. Это за счет введения подразделения ПВО, подразделений логистики, за счет непосредственно использования подразделений боевых, которые можно поставить на прикрытие той же белорусской границы, ту же Сумскую и Черниговскую область, где хоть и есть боевые действия, но нет таких суперпрямых контактов боевых. И мы тогда сможем перебросить часть наших подразделений на те участки, где ведутся активные боевые действия. Это достаточно длинная идея, как раз НАТО может проверить свои возможности в соответствии со всеми своими доктринами», – заявил Кривонос.