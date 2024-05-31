В Киеве предлагают отказаться от «внутреннего кино» в Швейцарии

Киевской дипломатии пора осознать бесперспективность саммита в Швейцарии и начать подавать его как «первый шаг» в глобальных мирных переговорах. Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы жили в своем внутреннем кино, убеждая друг друга, что на этой конференции мы соберем лидеров мира, они все поддержат Украину, и все это жутко испугает Путина. Возможно, у кого-то в голове примерно такая картинка была. На самом деле, конференция нужна. Это будет толчок вообще начала каких-либо институциональных контактов. До этого были только заявительные решения Совбеза, но какого-либо механизма, который бы начал работать по поводу выхода из войны России и Украины, и снятия угроз стратегической стабильности, ещё не было», – сказал Ермолаев.

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«То, что она носит периферийный характер, уже доказывать не нужно. Туда выносятся вопросы, которые и так урегулированы международным правом, которые мы подтвердим. Но это площадка для каких-то заявлений и инициатив. То есть, грубо говоря, результативная часть будет достаточно понятной и диетической – продовольственная безопасность, ядерные объекты, обмен пленными, о детях. Это все будет поддержано. Но я ожидаю, что и в пространстве конференции, и сразу после нее, пользуясь теперь конференцией как поводом, это же технологически важно, что началось, появится целый ряд новых инициатив, причем от крупных игроков», – подытожил политолог.