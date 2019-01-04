В Киеве предлагают открыть избирательные участки в Крыму

04.01.2019, Киев, Владимир Гладков

В результате Майдана к власти пришли люди. которыми в свое время брезговал президент Виктор Янукович.

Таким мнением в эфире телеканала «NewsOne» поделился экс-глава представительства Интерпола на Украине Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы когда-то там были на Майдане и голосовали за понижение тарифов на газ, против Януковича, называли всю эту власть ворами, «банду геть»… Так, в общем-то, оно и было. Но мы собирались поставить новую власть, а поставили тех людей, которые не хотели ничего изменить, они хотели быть как Янукович. Они просто были ниже, их не брали. На сегодняшний день социальный лифт выбросил на поверхность всё то, что даже Янукович не брал, даже он брезговал нынешней властью», – отметил экс-глава представительства Интерпола.

Также он призвал украинскую власть ответить за свои слова и организовать избирательные участки в Крыму и ЛДНР.

«Они же орут, слёзы глотают, что «Крым наш». Ну так давайте дадим украинским гражданам, которые сохранили украинские паспорта… В Крыму установим избирательные участки. В ОРДЛО и ЛДНР. Хотите договориться? Ну давайте, я готов договариваться. Это украинские граждане, у них паспорта! Они же говорят: «Мы к ним вернёмся», «Мы вас не забыли». Отправите своих контролёров из ЦВК, ОБСЕ отправите, кого угодно отправите. Это же наши граждане!», – предложил политик.

На замечание, что там «оккупационные» администрации и люди с автоматами, Куликов заметил, что в Конституции Украины написано о праве каждого гражданина отдать свой голос, а не о людях с автоматами.

«Они – наши граждане. Люди с автоматами – это одно. Но в Конституции ничего не написано про людей с автоматами, но написано про право каждого украинского гражданина отдать свой голос», – резюмировал Куликов.