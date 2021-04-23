В Киеве предлагают отложить идеи «денацификации» Донбасса и «добить» Юго-Восток

23.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина ещё не одержала на Донбассе такую победу, после которой можно думать, что делать с людьми на неподконтрольных Киеву территориях.

Об этом в эфире «5 канала» заявил политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас еще нет такой большой победы, чтобы могли поставить вопрос о денацификации и так далее. Мы еще не на той стадии и об этом еще мало кто может думать», – сказал Горбач

«Когда этот конфликт закончится (на Донбассе ред.), точнее, война закончится, а конфликт надо будет разрешать и урегулировать, мы немного другими глазами посмотрим на эту проблематику.

Потому что мы сами будем вынуждены мириться каким-то образом, искать способы примирения, с людьми, которые фактически жили под оккупацией. Поэтому нам придется идти на уступки тоже, как бы нам сейчас во время активной фазы этого не хотелось.

Но есть другой нюанс – политическая коллаборация. Это не те, кто под оккупацией находится, а те, кто находятся в украинском парламенте, едут в Москву, встречаются с Путиным, я имею в виду Медведчука, Бойко, Рабиновича, и фактически публично коллаборируют с оккупантом на политическом уровне. С этого нужно начинать», – уверял украинский аналитик.