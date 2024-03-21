В Киеве предлагают отправить против России натовских дембелей

Вадим Москаленко.  
21.03.2024 15:27
  (Мск) , Киев
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


Если страны НАТО боятся отправлять на Украину свой военный контингент, они могут снарядить на войну против России добровольцев-дембелей из разных родов войск.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, бывший боевик «Айдара», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если страны НАТО боятся отправлять на Украину свой военный контингент, они могут снарядить на...

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«Когда собираются открыть второй фронт, как было во Второй мировой войне? Или, если не собираются открывать второй фронт, каждая страна может от себя лично, не как член НАТО, отправить какой-то контингент», – сказал отставной майор.

Он подчеркнул, что это могут быть даже «добровольцы-дембеля», формально не считающиеся военным контингентом других стран.

«Неужели во всех странах НАТО нет 39 пилотов F-16? 6 мы подготовили своих, ещё надо 39, которые могли бы подписать контракт. Которые уже не служат в своих вооружённых силах, а дембельнулись по тем или иным причинам. И с ними ещё 500 человек техников.

Это будет контингент стран НАТО, или добровольцы-контрактники? Добровольцы. И разве я против? Таким образом мы спасём территорию Сумской области, которую сейчас КАБами разбирают на молекулы, потому что мы не позволим русским там летать», – подытожил Лапин.

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