В Киеве предлагают подарить США российский Крым

06.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Учитывая, что Крым теперь входит в состав РФ, передача Украиной полуострова США будет означать «аннексию» Россией американской территории.

Об этом в своем видеоблоге заявила украинская актриса и телеведущая принадлежащего президенту Порошенко “5 канала” Янина Соколова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам актрисы, крымчане проголосуют за вхождение в состав Штатов, как только их поманят долларами.

«А давайте подарим Крым Соединенным Штатам Америки. Ну а что, по документам он наш, да и вообще весь мир его считает украинским. Значит, имеем полное право его подарить. И тогда получается, что Россия аннексировала территорию США. А оно вам надо, аннексировать территорию США? Не переживайте, крымчане сделают свой выбор, когда увидят пенсию по 2,5 тысячи долларов, зарплату в 10 тысяч и новенькие авианосцы в городе славы американских моряков Севастополе. И тогда, наконец, Крым вернется в native haven. Это значит, по-крымски, в родную гавань», – заявила Соколова.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Госдеп США, выпустив «Крымскую декларацию» по образу «Декларации Уэллеса» 1940 года, фактически признаёт Крым частью российской территории.

Также в Верховной раде решили требовать компенсации за потерю Крыма и Донбасса уже не только от России, но и от США с Великобританией как гарантов «Будапештского меморандума».