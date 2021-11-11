В Киеве предлагают приравнять дипломы ЛДНР к российским

Новости Украины

Ситуация, когда Минобразования Украины позволяет подтвердить образование, полученное в Крыму, но не в ДНР и ЛНР, – абсурдна.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель комитета Верховной рады по «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий» Дмитрий Лубинец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наверное, вы удивитесь, но у нас есть разные внутренне перемещённые лица. Например, у ВПЛ из Крыма Минобразования воспринимают образование, которое они получают на оккупированной территории. А те граждане, которые получают образование на временно оккупированной Донецкой и Луганской области, не могут подтвердить. Мы чётко понимаем, что мы не о подтверждении документов, мы на это никогда не пойдём, однако если для ВПЛ из Крыма разработан отдельный порядок признания образования, то почему подобный порядок не может быть применён для жителей Донецкой и Луганской области? Мы на заседании нашего комитета будем вызывать министра образования, чтобы он дал объяснения», – заявил Лубинец.

«Каждый день в приёмных на территории Донецкой и Луганской области к нам обращаются люди и говорят: «Мы хотим работать, у нас есть базовое образование в медицинской сфере, мы готовы идти работать медсёстрами, какими-то врачами. Мы понимаем, что мы не можем показать свои документы, но сделайте для нас порядок, чтобы мы обратились в украинские вузы, прошли какую-то аттестацию и получили дипломы украинского образца и могли трудоустроиться». Это выгодно нам, региону? Выгодно», – добавил депутат.

«Могу привести пример. Все европейские страны вообще снимают процедуру нострификации для граждан Украины, чтобы наши легко туда выезжали, а мы не можем подобную лёгкую процедуру для своих же сделать. Они же не по своей воле остались на оккупированной территории и там получили какое-то образование – среднее профессиональное или высшее. Однако такой порядок можно и нужно сделать, тем более для ВПЛ из Крыма это сделано, почему не сделать для граждан Донецкой и Луганской области?» – заключил Лубинец.