27.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, США, Украина
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В Киеве предлагают «шестидневную войну против агрессора»

Украине  нужно добиться серьезных военных успехов, чтобы США начали оказывать стране реальную военную помощь.

Об этом в эфире канала «Информатор» заявил экс-АТОшник, офицер сил специальных операций в запасе Сергей Цыгипа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы сами себя не защитим, никто нас не защитит. Те «Джавелины», которые нам поставили через четыре года – это капля в море. В истории есть очень хороший пример – конец 60-х годов, Шестидневная война Израиля. Израиль находился в блокаде арабского мира, и чувствуя, что начнутся боевые действия, руководство Израиля слёзно просило военной и финансовой помощи. Нужно понимать, что у американцев было тогда такое понимание, что Израиль это чуть ли не искусственный сателлит СССР, и они отказали. В результате страна мобилизовалась и в течении шести дней дала отпор с их понимания тогдашним агрессорам, и как результат после этого США начали оказывать военную и финансовую помощь», – сказал Цыгипа.

«То есть, мы можем сколько угодно просить, мы должны максимально использовать все дипломатические возможности, но надо понимать, что ни один военный НАТО или союзники отстаивать за нас независимость Украины не будут», – подытожил экс-атошник.

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