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Киев должен активнее настраивать страны ЕС против Китая, который не ведётся на хотелки бандеровцев, и продолжает торговать с Россией.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила бывшая депутат Верховной рады Украины Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам надо продолжать активно доносить и объяснять, что в 2014 году это была только РФ, а в 2024 это уже Россия и Ось Зла. И очень обидно, что для многих представителей ЕС, особенно сейчас, когда готовится европейское турне Си Цзиньпина, с визитом во Францию. То есть до сих пор некоторые европейцы, которые уже осознали, что такое российская угроза, в то же время есть недооценка стратегических амбиций Китая, в частности относительно глобального доминирования», – сказал Гопко.

«И здесь тоже есть опасность, потому что я считаю, что Китай заинтересован в том, чтобы Украина не выиграла. Потому что чем дольше длится война, тем больше хаотизируется мир, генерируются новые конфликты, и Китай усиливает свое влияние и в Глобального Юге через различные проекты – ШОС, БРИКС, через торгово-экономическую экспансию, за которой приходят военные базы, как в Джибути. Им важно, чтобы Запад застрял в войне здесь, на Украине, и отвлёкся от других вещей, которые Китай планирует в Индо-Тихоокеанском регионе. Поэтому наша сейчас задача очень четко объяснить, почему тот уровень помощи, который нам оказывает Запад, он недостаточен для победы. Он является нечетким сигналом для Оси Зла», – подытожила она.