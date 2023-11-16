В Киеве предлагают воспользоваться опытом третьего рейха и уйти под землю

Вадим Москаленко.  
16.11.2023 10:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


В противостоянии с Россией Украине придется полагаться на собственные силы, поскольку западный ВПК не справляется с российским.

В условиях экономического и военного превосходства России бандеровцам следует взять пример со своих идейных предшественников, и спрятаться глубоко под землёй.

В противостоянии с Россией Украине придется полагаться на собственные силы, поскольку западный ВПК не...

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Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Война перешла в тот формат, который выгоден Путину. Никто не говорит, что у России безграничные ресурсы, но территория, стратегическая глубина, плюс ожидания от санкционного режима оказались завышены. ВПК в России работает, а в США и Европе производство снарядов дорожает.

Это говорит, что полагаться надо на собственные силы. Но мы профукали этот период, когда можно было мобилизовать какие-то возможности», – отметил политолог.

«Да, можно рассказывать, что если где-то откроется военное производство, то туда обязательно прилетит ракета. А опыт Германии Второй мировой войны, когда немцы заводы прятали под землёй, и до 1945 года военное производство росло.

Рейх подкосило то, что Красная армия отрезала [Германию] от румынской и венгерской нефти, плюс США и Британия разбомбили заводы по производству синтетического горючего. Без топлива много не навоюешь. А так до 1945 года военное производство третьего рейха росло», – добавил Золотарев.

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