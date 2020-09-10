В Киеве предлагают вывезти «своих» из Крыма и засушить полуостров

10.09.2020, Киев, Игорь Петров

Украина должна вывозить из Крыма проукраински настроенных жителей, но давать воду в Крым даже для них не нужно.

Об этом в беседе на телеканале АТР заявил экс-боевик так называемой АТО, а ныне волонтер и пропагандист ВСУ Мирослав Гай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если воду в Крым дадут… Все, кто живет в Крыму и поддерживает Украину и могут в силу обстоятельств и не могут противостоять открыто… Я считаю, что воду в Крым Украина не должна давать. Почему? Потому что с точки зрения международного права содержание оккупированной территории лежит на оккупанте.

Если мы будем придерживаться этой точки зрения, мы должны помогать всячески своим, крымским татарам, вытаскивать политзаключенных, вывозить людей. Я не понимаю, почему до сих пор нет общенациональной программы помощи тем людям, которые хотели бы вытащить своих родственников оттуда. Но надо понимать, что мы воду не имеем права туда давать, потому что это просто будет подыгрывание оккупантам, Путину», – сказал Гай.