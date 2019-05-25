В Киеве предлагают Западу «обкатать» самолёты в карательной операции против Донбасса

25.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Уцелевшие после боев с ополченцами Донбасса остатки советской техники на вооружении ВВС Украины к 2023 году исчерпают свой предельный ресурс эксплуатации. Киев мог бы восполнить боевой состав западными образцами, к тому же, предложив некоторым странам «обкатать» свои самолеты в условиях боевых действий – карательной операции против Донбасса.

Об этом в ходе форума «Оккупированный Крым: внешняя политика и политика безопасности» заявил украинский военный дипломат Александр Полищук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2023 году заканчивается эксплуатационные сроки использования советской авиационной техники. Нам никто сегодня не может сказать, каким будет следующий украинский самолёт. Мы всерьёз собираемся дальше модернизировать советскую технику? Сколько лет мы ещё собираемся её использовать?» – сказал он.

Полищук считает, что Украина имеет «уникальную возможность» предложить странам Запада «обкатать» свои самолеты в условиях карательной операции против республик Донбасса.

«Это уникальная возможность для Украины стать партнёром шведов, например, которые не могут свой самолёт из-за того, что он не использовался в боевых условиях, как одно из условий продажи для покупателей. Делают выбор в пользу американской техники, которая проверена в боях. Украина может дать такую возможность сегодня шведам, но для этого нужно формировать политику. И не так, как это было при прошлом президентстве, когда в течении трёх лет разрабатывались только стратегические документы, планирование, и оставалось совсем ничего для имплементации этих документов», – отметил он.

«Нужно чётко и быстро внести изменения, принять решения и идти дальше по строительству наших собственных оборонных способностей. Ни НАТО, никто нам не поможет в этом. Мы можем лишь быть партнёрами. Никто за нас, защищать нас не будет. Это должны мы сами для себя осознать», – резюмировал Александр Полищук.