В Киеве предложили Крыму «гонконгский сценарий на ближайшие 100 лет»

Вадим Москаленко.  
03.02.2023 17:13
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина


Если бы у Украины были свои ракеты, Киеву не приходилось бы считаться с мнением Запада, который не исключает военно-политическое решение вопроса Крыма путём вывода войск РФ без захода ВСУ на территорию полуострова.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил украинский военный эксперт Леонид Поляков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы у Украины были свои ракеты, Киеву не приходилось бы считаться с мнением...

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«Нам предложат в Крыму военно-политический вариант. Каким он может быть? Россия выводит свои войска из Крыма, а Украина свои войска не вводит. И в Крыму на какой-то период – на 10 или на 100 лет, как в Гонконге, есть какое-то управление со стороны ООН, кто его знает, придумать наши дипломаты могут что угодно. Об этом говорят на Западе. Я бы не исключал такой вариант, потому что не всё от нас зависит», – сказал эксперт.

«Если бы это зависело только от нас, тогда у нас нужно было бы иметь не только людской потенциал, эквивалент ATACMS какой-то, у нас ракетчиков же много, и «умные» технологии есть, но средства сосредотачивались на другом направлении.

А сейчас мы продолжаем бороться с коррупцией, которая 30 лет съедала те средства, которые мы могли бы потратить на ракету «Борисфен», «Гром», и таким образом мы бы меньше зависели от наших партнёров, и нам бы не рассказывали они об этих военно-дипломатических вариантах по поводу Крыма, а мы бы сами решали», – сказал Поляков.

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