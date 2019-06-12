В Киеве предложили найти «Маяковского 21 века» – с украинским паспортом в широких штанинах

12.06.2019, Киев, Игорь Петров

Украине нужно на государственном уровне заняться пропагандой престижности обладания украинским паспортом.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Института мировой политики Евгений Магда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



«Надо демонстрировать насколько выгоден, удобен и полезен украинский паспорт. В первую очередь это и усилия государственной информационной машины. Должна быть серия лайфовых историй про украинский паспорт, такой себе Маяковский 21 века – «я достаю из широких штанин, соответственно, синий с трезубом биометрический паспорт и это позволяет мне попасть в большое число стран, не только европейских. На сегодня это эффективнее всего», – сказал он.

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Отметим, Украина поднялась на 25 место в мировом рейтинге влиятельности паспортов – Global Passport Power Rank 2019. Украинцы могут посетить 132 страны: 91 без визы вообще и 41 – с визой по прибытию в страну. Виза нужна украинским гражданам для поездки в 66 стран. В конце 2018 года Украина занимала 28 место в рейтинге влиятельности паспортов. Тогда украинцы могли посетить без визы 131 страну мира. С 14 апреля 2019 года Украина упростила визовый режим с Таиландом: украинцы могут проводить там без визы до 30 дней с туристической целью.

Рейтинг Passport Index оценивает паспорта 193 стран, входящих в состав ООН и официальные документы шести территорий: Ватикана, Косово, Гонконга, Палестинской автономии, Тайваня и Макао.

Возглавили рейтинг паспортов Объединенные Арабские Эмираты. Жители этой страны могут ездить без визы в 170 стран мира. На втором месте: Люксембург, Финляндия, Германия и Испания. Россия заняла 36 место в рейтинге, Молдова – 39 место, Беларусь – 53.