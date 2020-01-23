В Киеве предложили поделить украинцев на «граждан» и «жителей» – ответ «руховца»

23.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Ради защиты своей «независимости» Украина якобы должна разделить своё население на две категории – правильных «граждан», которые считают Россию агрессором и обладают всеми гражданскими правами, и бесправных «жителей».

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил один из присутствующих в зале зрителей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы считаете, возможно, последствия того, что мы уже получили независимость, необходимо защищать и другими методами? Я имею в виду так, как это делают европейские страны.

Мы ведь стремимся в Европу, и должны гармонизировать наше законодательство к европейскому. В Испании, странах Прибалтики предусмотрено, что личности, которые распространяют информацию, например, не согласны с государственным языком, поддерживают агрессора, и так далее.

Во Франции вообще закон привлекает к криминальной ответственности лицо, которое предлагает вести переговоры с террористами или сепаратистами, коллаборантами. То есть, не самих коллаборантов, а даже те, кто только предлагает.

Как вы считаете, возможно, нам тоже надо пойти этим путём, изменить законодательство о гражданстве, и ввести две категории – «гражданин» и «житель» Украины. Паспорт жителя Украины и паспорт гражданина Украины.

Гражданин имеет право голосовать, избирать, избираться. А житель, который призывает к присоединению к России, не имеет права выбирать», – призвал он.

Отвечая на вопрос, член партии «Народный рух Украины» Иван Дудчак отметил, что идея достойна обсуждения, однако у них не хватит сил воплотить её в жизнь.

«Я думаю, что ваше предложение может обговариваться, но не уверен, что большая часть украинского общества поддержит такое решение, и что мы реально способны это ввести.

Проблема Украины не в негативе и плохих законах, а в том, что мы их не выполняем», – признался Дудчак.