01.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Киев, Мнение, Политика, Россия, Украина
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В Киеве предложили распустить Раду и воевать до полного уничтожения России

С момента Керченской провокации до утверждения закона о военном положении на Украине прошло двое суток – это непозволительно долго для воюющей страны.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не хочу конкретно на Ляшко останавливаться или на Тимошенко. С момента акта агрессии до утверждения закона прошло двое суток. Извините, я не могу согласиться с таким алгоритмом принятия решения в случае агрессии. Ступор в Верховной Раде», – рассказал Тука.

«Ступор был, потому что под видом страха за ограничения прав человека в действительности все боялись за изменения сроков выборов. Это ключевой вопрос, за который торговались. Результатом этих торгов были десять областей и 30 дней. Но если в стране война, то двое суток это серьёзные вещи», – отметила украинский юрист Анна Маляр.

«Глядя на этот бред, с моей точки зрения, нужно искать механизм, предоставляющий президенту право единолично принимать решение», – добавил Тука.

«Может уменьшить количество народных депутатов?», – предложил ведущий.

«Я б их вообще до нуля уменьшил, хотя бы на годы войны», – ответил украинский чиновник.

«Понял. Второе, вы хотите сказать, что Порошенко нужно больше полномочий как президенту?», – уточнил журналист.

«Не «Порошенко», а президенту. Это ж не вечная должность. Угроза в качестве РФ у нас будет ещё много-много лет, пока мы её сами не уничтожим, эту клятую Российскую Федерацию», – заявил Георгий Тука.

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