В Киеве предложили реформировать НАТО под Украину

08.12.2021  21:29 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Украина
Новости Украины

Поскольку НАТО якобы не собирается провоцировать Россию и переходить установленные Москвой «красные линии», Киев должен не просто сотрудничать с Североатлантическим альянсом, но и реформировать его.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил руководитель исследовательских проектов центра «РАНД» Дмитрий Громаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку НАТО якобы не собирается провоцировать Россию и переходить установленные Москвой «красные линии», Киев...

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«Красные линии (которые провела Россия относительно вступления Украины в НАТО – прим.) имеют своё влияние и на страны-члены НАТО, и на поведение самого блока. И как показывает практика, НАТО не готово не признавать этих красных линий.

Мы все понимаем, что барьером (вступления Украины – прим.) в НАТО является позиция России», – сказал он.

Дмитрий Громаков подчеркнул, что Украина должна не просто сотрудничать с НАТО, но и реформировать Североатлантический альянс, сделав пятую статью обязательной для выполнения.

«Поэтому наш вопрос – вопрос налаживания взаимодействия с НАТО вне рамок блока, и вопрос реформирования самого НАТО.

За последний период, до 2014 года, этот блок стал больше политическим, чем военным. И с точки зрения принятия решений об обороне – мы все помним, как в 2014 году страны Балтии и Польша были напуганы – действительно ли в случае агрессии России пятая статья сработает?

И на данный момент эта дискуссия тоже актуальна», – резюмировал исследователь.

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