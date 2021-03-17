В Киеве предложили содрать с Америки гроши за безъядерный статус Украины

17.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

США не очень интересуют реформы на Украине, но интересует ее поддержка режима ядерного нераспространения, и это надо использовать в переговорах с американской стороной.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил политолог Николай Капитоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что ставка на реформы не принесет нам большого выигрыша даже в диалоге с американцами, потому что мы бедные. Это замкнутый круг: бедная страна, у нее нет денег на то, чтобы быть демократией нормальной, потому что демократия – это дорогие институции, а там, где демократия и правовое государство, тем не дают денег.

Американцы это знают на опыте – они много денег уже вложили в то, чтобы построить что-то похожее в Ираке и в Афганистане – не сработало это все.

Возможно, режим ядерного нераспространения – это единственное, что может заинтересовать пока еще, ресурс, который есть у нас переговорах с Америкой. Это было в начале президентства Трампа, когда думали, как составлять повестку дня, о чем с ним говорить. Но это нужно очень грамотно использовать.

Мы не можем это использовать напрямую, уже нет у нас таких возможностей, но замедлить распространение ядерного оружия – это стратегический приоритет США с 1945 года. Как только оно появилось, они поставили целью замедлить распространение любой ценой. Они для этого дают гарантии безопасности, они для этого держат сегодня НАТО, потому что это дёшево.

Они дают гарантии безопасности Японии и Южной Корее – это их настоящие союзники – для того чтобы они не стали ядерными. И им удалось – сегодня 5 процентов государств Земли – это ядерное государства, а как только оно появилось, эксперты предсказывали, что будет 50%», – рассуждает эксперт.