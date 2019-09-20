В Киеве предложили телеканалам ЛДНР дать квоту для агитации нацистов

20.09.2019, Киев, Владимир Гладков

В качестве компромиссного варианта проведения выборов по формуле Штайнмайера телеканалам ЛДНР можно было бы предоставить квоту для агитации украинских националистических партий «Свобода» и «Нацкорпус».

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Минских соглашениях написано, что выборы должны пройти по украинскому закону с украинскими партиями и СМИ – правильно, всё должно быть. Можно это организовать? Это сложно, поэтому надо подумать и пойти на компромиссы, как это реализовать.

Я не могу себе представить, что в нынешней ситуации партия «Национальный корпус» или «Свобода» может проводить свободную агитацию на улицах за свою позицию. Это невозможно себе представить. Надо найти способ, чтобы за них смогли проголосовать», – заявил Погребинский.

«Например, на каналах местного ТВ, донецкого, луганского, горловского и так далее, они все должны получить квоту, и «Свобода» должна получить возможность агитировать на этих каналах столько же, сколько и другие партии, в том числе какие-нибудь пророссийские», – добавил эксперт.

При этом он отметил, что в любом случае националистические партии на Донбассе не пройдут.

«Были недавно парламентские выборы. На них в Донбассе и Луганске (подконтрольные Киеву территории, – ред.) первое место заняла «Оппозиционная платформа – За жизнь», на втором месте партия Зеленского. То есть, партии, которые занимают позицию «никаких компромиссов», всякие «голоса», «солидарности» и прочее, они там получили мизер – два-три процента. «Свобода», националистические – вообще ничего. На территории, контролируемой сегодня Украиной. Почему вы считаете, что выборы, которые там пройдут, будут какие-то другие? Точно такие же будут.

Голоса поделятся между голосами «Оппозиционная платформа – За жизнь» и голосами Зеленского. И сегодня не ясно, кто больше из них получит», – подчеркнул эксперт.

«Рассказывать о том, что это будет «под дулом автоматов» – вот, были проведены выборы «под дулом автоматов» в пользу партии «Солидарность» и других сторонников войны, и что? Люди проголосовали против них.

Все эти разговоры о том, что нельзя проводить выборы, пока мы не зачистим и так далее – это всё нежелание мира и нежелание возврата Донбасса в состав Украины», – подытожил Михаил Погребинский.