В Киеве предложили включить ЛДНР в состав Крыма

11.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина могла бы дать Донецку и Луганску «особый статус» в рамках предусмотренной Конституцией Украины автономии Крыма.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил экс-участник «АТО», политический эксперт Александр Антонюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я чётко для себя понимаю, особенно после того, как Зеленский подписал коммюнике, особенно когда мы говорим о формуле Штайнмайера, о так называемом особом статусе, что у нас есть чрезвычайно большие риски, что как только мы начнём реализовывать этот особый статус, наша унитарная Украина приостановит своё существование, соответственно мы распадёмся на несколько республик, чего нельзя допустить. Отсюда есть принципиально новый взгляд, нам нужно сейчас выходить с определённой геополитической парадигмой, понимая, что наши западные европейские партнёры будут выкручивать нам руки.

Итак, нам надо включать политический цинизм и попробовать навязать нашей власти следующую формулу: нам нужно будет в рамках административно-территориальной реформы включить оккупированные территории Донецка и Луганска в состав Автономной Республики Крым», – заявил Антонюк.

«Объясню логику: это даст нам возможность предоставить оккупированным территориям единый юридический статус. Вместе с тем тогда формула Штайнмайера будет иметь совсем другую логику, и по сути мы уже не сможем говорить о том, что мы возвращаем только Донецк и Луганск на каких-то там особых статусах без АР Крым. То есть, хотели особый статус? Пожалуйста, вы его получите в рамках предусмотренной Конституцией автономии», – пояснил эксперт.