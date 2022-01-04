В Киеве предложили ввести новую валюту под названием укры

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Новости Украины

Киевское правительство должно оцифровать всю землю и недра Украины и создать на их основе новую валюту.

С таким предложением в эфире телеканала «112 Украина» выступил музыкант украинской рок-группы «Green Grey» Андрей Яценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам всем обещали по два гектара земли, но никто ничего не дал. Вот что стоит [министру цифровой информации Украины] Фёдорову оцифровать всю нашу страну, землю. И сделать из этого первую в мире цифровую валюту – укр. Один укр на землю – из тех, что нам должны были. Другой – на недра. И каждого украинца сделать акционерами этих коинов», – сказал Яценко.

Он заверил, что после такого каждый украинец якобы станет акционером и заработает миллионы.

«Мы через неделю, это я даю ещё шесть дней бонуса, каждый украинец будет ездить на «Порше». Это минимум и только с одного укра. А второй он может держать себе на пенсию, потому что укр будет стоить сотни тысяч долларов, а то и миллионы», – резюмировал музыкант.