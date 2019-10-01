В Киеве предложили ввести войска на Волынь для подавления янтарного сепаратизма

01.10.2019, Киев, Игорь Петров

На Волыни не действуют законы Украины, нелегальные добытчики янтаря избивают правоохранителей. Поэтому можно говорить о сепаратизме в этом регионе Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорим о сепаратизме на Донбассе, а ведь там (на Волыни) реальный сепаратизм, там законы не действуют.

Там бывают случаи, когда и пограничников бьют, и полицию бьют.

Какие-то старатели, копатели янтаря избивают пограничников и полицейских. А дальше что будет? Они и «Альфу» бить будут?

Там надо навести порядок – ввести войска и ввести режим чрезвычайной ситуации», – заявил Гайдай.