01.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
economics, Вооруженные силы, Криминал, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

В Киеве предложили ввести войска на Волынь для подавления янтарного сепаратизма

На Волыни не действуют законы Украины, нелегальные добытчики янтаря избивают правоохранителей. Поэтому можно говорить о сепаратизме в этом регионе Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы говорим о сепаратизме на Донбассе, а ведь там (на Волыни) реальный сепаратизм, там законы не действуют.

Там бывают случаи, когда и пограничников бьют, и полицию бьют.

Какие-то старатели, копатели янтаря избивают пограничников и полицейских. А дальше что будет? Они и «Альфу» бить будут?

Там надо навести порядок – ввести войска и ввести режим чрезвычайной ситуации», – заявил Гайдай.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть