В Киеве предложили высадить в США десант и натравить Трампа на Индию
Украинские дипломаты должны лестью или другими способами убедить Трампа заставить Индию отказаться от покупки российских энергоресурсов.
Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В любом случае нам нужно коммуницировать с американскими политиками, и дипломатический десант должен быть, если не перманентно в Соединенных Штатах, то довольно регулярно высаживаться. Это не только депутаты или министры, это еще и бывшие депутаты, бывшие министры. Это должны все, у кого есть хоть какая-то коммуникация с теми людьми, которые сегодня управляют Америкой», – сказал Береза.
Его идею тут же подхватил Юрий Луценко, по мнению которого этот дипломатический десант мог бы требовать заставить Индию отказаться от покупок российской нефти и газа.
«Четверть экспорта российской нефти идёт в Индию. 25 плюс балтийские 50 – это 75% остановится экспорт российской нефти. Это будет почти перекрыт кран для финансирования этой безумной путинской войны», – рассуждал экс-генпрокурор.
«Именно сейчас у России накопилось 6 миллиардов кубов газа. Это три годовых потребности Украины. Они не знают, куда его деть, потому что нефти можно закрутить кран, а газ – нет, его или в хранилища, или спаливать. Хранилища переполнены.
Именно в этот момент у нас возникает возможное предложение для пана Трампа как закончить войну без использования ресурсов США. Не надо тратить ресурсы, нужно только договориться, что ради мира они на три месяца блокируют российский экспорт», – мечтал Луценко.
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