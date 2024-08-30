В Киеве предложили заминировать побережье Тисы

Украинские пограничники должны заминировать подходы к реке Тиса, чтобы уклонистам было предпочтительней сдаваться в армию, чем умирать на минах. Об этом в эфире телеканала «Исландия» заявил командир батальона ВСУ «Нахтигаль» Дмитрий Холод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пограничник застрелил нарушителя, который бежал от него в сторону границы. Ещё один застрелил нарушителя, который набросился на него с мачете. И это всё равно бурно обсуждается. Как вы думаете, такие случаи работают на усиление авторитета страны, или наоборот?» – спросил ведущий.

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«Многим уклонистам очень сильно везёт, что такие люди, как я, находятся на войне, а не занимаются охраной границы. По моему мнению, вообще стоит заминировать побережье Тисы, а не охранять что-то там. Пускай идут, и разминируют минные поля у Тисы», – ответил «Холод».

«Мне вообще это непонятно. Мы шутим, что они [уклонисты] – уже готовые водолазы для 73-го центра. В аквалангах, рискуя жизнью, переплывают, тонут. Но не могут занести бомбу на другой берег Херсонской области, заминировать там что-то. Вы ведь это умеете, почему нет? Будет ли это дискредитировать страну – возможно. Но и пофиг на них, что там будут говорить, у нас есть работа», – добавил офицер.