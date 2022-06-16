В Киеве «предотвратили теракт» против Зеленского. Подробности обещают по окончании войны

16.06.2022  09:00 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Киев, Криминал, Общество, Политика, Политические репрессии, Пропаганда, Россия, Спецслужбы, Украина
Новости Украины

Украинские спецслужбы предотвратили теракт против руководства страны.

Об этом в эфире пропагандистского телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Украинские спецслужбы предотвратили теракт против руководства страны. Об этом в эфире пропагандистского телемарафона сообщил...

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«Более 800 лиц, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности, были задержаны и переданы по подследственности в органы Службы безопасности Украины», — похвастался Енин.

Чиновник заявил, что на днях полицейские в Киеве задержали одного из водителей, который во время проверки стал вести себя нервно. Предварительный обзор его телефона zякобы подтвердил наличие снимков и военных объектов, и передвижений военной техники. По словам заместителя министра, это лицо было задержано.

«Хочу подчеркнуть, что нам активно помогает население. Именно благодаря информации, которую мы получаем от наших оперативных источников, нам даже удалось предупредить террористический акт против руководства нашего государства. Я уверен, что после победы уже можно будет рассказать об этом гораздо больше», — рассказал он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что Владимир Путин не отменял якобы поставленной им задачи по ликвидации высшего политического руководства Украины.

В СБУ сообщали, что с начала полномасштабных боевых действий была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа, которая якобы планировала совершить покушение на Владимира Зеленского.

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