В Киеве предрекают войну в Донбассе и майдан в случае выхода Украины из «Минска»Новости Украины
После 2015 года Минские соглашения якобы потеряли всякий смысл для Киева, поэтому Украина должна либо выйти из них, либо настоять на их «модернизации».
Об этом в эфире канала «Apostrophe» заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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При этом националист утверждает, будто в случае выхода Украины из «Минска» именно Москва будет виновницей обострения ситуации.
«Минские соглашения фактически потеряли свой смысл в 2015 году. После этого правовой смысл существования самих договорённостей очень сомнительный, и из этого вытекает вообще эффективность и ТКГ, и вообще всех этих переговоров, которые продолжаются на протяжении последних лет.
Поэтому у Украины есть несколько вариантов действий – или выходить из Минских соглашений, или добиваться их изменения, модернизации», – сказал он.
При этом Самусь подчеркнул, что в случае выхода Украины из Минских соглашений, ситуация в Донбассе сильно обострится, а украинское общество радикализируется и обозначит Владимиру Зеленскому «красные линии». Традиционно, националист заочно обвинил в этом Россию.
«Если Украина попробует изменить своё участие в Минском формате, и Россию до того времени не заставят сменить своё отношения, то Россия будет использовать обострение на фронте, то есть убийства украинских солдат для того, чтобы заставить Украину и западных партнёров вернуться к тому формату, который был подписан в 2014-15 годах.
Я уверен, что это будут локальные операции, но с максимальными жертвами с украинской стороны для того, чтобы в украинском обществе накалялась обстановка, и увеличивалось давление со стороны украинских граждан на руководство и президента Зеленского.
Эта технология уже отработана, и каждый раз, когда надо чего-то добиться от президента Украины на международной арене, совершается давление, в том числе через информационное пространство и нагнетание обстановки на фронте. Чем больше смертей украинских солдат, тем больше идёт накал ситуации в украинском обществе и давление на украинскую власть», – рассуждает националист.
Напомним, что такими методами давления на украинское руководство, как обострение на фронте, общественное недовольство, массовые митинги и «красные линии», прославились именно украинские националисты.
Также напомним, ранее в Донецке заявили, что если Украина не хочет выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, тогда возможен их пересмотр – например, Киев берёт на себя обязательство признать ЛДНР независимыми странами и не посягать на их включение в свой состав.
В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что не видит выхода из «минского тупика», в который загнал себя Киев, и пообещал, что Москва не будет вести никакого диалога с Украиной до тех пор, пока она либо не станет выполнять Минские договорённости, либо официально не откажется от них.
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