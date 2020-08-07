В Киеве представили свою версию «особого статуса» и «народной милиции» для Донбасса

07.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киев никогда не предоставит Донбассу особого статуса и не позволит ему иметь свою Народную милицию.

Однако в качестве «уступки» украинское руководство готово пообещать ЛДНР сохранить в регионе некую «народную милицию» – чисто символический, не имеющий полномочий и оружия орган, который будет помогать украинской полиции. Другими словами – аналог «народных дружин».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.TV» заявил член трёхсторонней контактной группы в Минске, бежавший из Донбасса украинский пропагандист Сергей Гармаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Четыре года назад это был особый статус для Донецкой и Луганской области, сегодня это уже не особый статус – это децентрализация, такая же, как у всех остальных регионов.

Поэтому вопрос об особом статусе сегодня уже не актуален, и в ОРДЛО сами это понимают. Но они хотят закрепления особого статуса в Конституции, чего никогда не будет, потому что этого нет в Минском комплексе мер, и это противоречит Конституции Украины», – утверждает он.

Гармаш подчеркнул, что речи о сохранении у защитников Донбасса оружия не идёт – они должны быть разоружены, однако Киев готов рассмотреть вопрос создания некой символической организации под названием «Народная милиция».

«По вопросу о Народной милиции – в некоторых городах Украины разрабатывается или уже есть муниципальные органы правопорядка, то же самое – Народная милиция. Где записано, что они могут иметь оружие и полномочия? Они будут ходить без оружия, вместе с законными представители украинской полиции и осуществлять патрулирования своих городов, а содержаться на средства местных бюджетов, если в разрушенном Донбассе будут эти средства.

Вы можете хотя бы теоретически представить, что украинский Парламент принял решения, что на территории Донецка и Луганска была Народная милиция, в качестве вооружённых сил со своим вооружением? Я такого не представляю. «Слуги народа» такие идиоты, что не понимают то, что после признания Народной милиции каждый регион захочет свою армию?», – рассуждает донецкий перебежчик.