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16.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Украина, Церковь
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В Киеве предупредили о новом разделе Украины

Активизировавшиеся после получения т.н. «томоса» захваты православных храмов Московского Патриархата приведут к новому витку гражданского конфликта, итогом которого станет раздел Украины.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил известный украинский композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рейдерство будет. И, к сожалению, не хотелось бы быть правым, но мы можем оказаться на пороге такого гражданского конфликта, который потом разделит уже Украину.

У нас разделение уже произошло внутри нас, мы разругались с друзьями, разругались с родственниками. До хрипоты, до остервенения, одних называем сепаратистами, те называют порохоботами и так далее. До 14-го года вообще таких проблем не было», – заявил Быстряков.

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