В Киеве предупредили о подготовке запуска англосаксов в Азовское море

07.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина в ближайшее время может разорвать соглашение с Россией об Азовском море как внутреннем водоеме двух стран, что позволит Киеву организовать провокацию с приглашением в один из азовских портов боевых кораблей Великобритании с последующей попыткой их прохода через Керченский пролив.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Денис Гаевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По вопросу Украины, Чёрного и Азовского морей – мне кажется, что в связи с тем, что в США вопрос Украины уходит на далёкую периферию, и, учитывая, что возрастает влияние Лондона на официальный Киев, возрастают риски того, что украинский МИД реализует концепцию Климкина, которую он высказывал ещё в 2018-2019 годах о том, что необходимо разорвать договор 2003 года с Россией по Азовскому морю и Керченскому проливу, и, таким образом, в этом регионе будет действовать конвенция по морскому праву ООН.

Если упростить, то таким образом заход военных кораблей третьих государств в Керченский пролив и Азовское море, чего опасается Россия, упростится. Что, естественно, не приблизит нас к вопросу восстановления мира в Донбассе и, в конечном счёте, усложнит и без того непростой переговорный процесс», – отметил Гаевский.