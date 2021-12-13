В Киеве предупредили Польшу: Даже не надейтесь, что Украина откажется от героизации УПА

Польша напрасно надеется, что руководство Украины откажется от героизации гитлеровских коллаборационистов, виновных в организации Волынской резни.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила основательница проекта «Балканский обозреватель» Наталья Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поляки допускают большую ошибку, когда думают, что вопрос украинского национализма и УПА – это вопрос маргинальных радикалов или ангажированных политиков и популистов. Нет.

На уровне Верховной рады бойцы УПА были провозглашены бойцами за независимость Украины. Потом провели опрос, и оказалось, что половина жителей Украины это поддерживает – на Западной Украине абсолютное большинство, в Центральной почти половина. И даже на Востоке большое число поддерживает», – сказала Ищенко.