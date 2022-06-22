В Киеве предвкушают кандидатство в ЕС, с ужасом поглядывая на пример Болгарии

На Украине с нетерпением ждут получения статуса кандидата на вступление в ЕС, предвкушая огромные финансовые вливания со стороны европейцев.

Об этом на канале объявленного РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов украинского блогера Юрия Романенко заявил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кандидатство – это не просто статус. Кандидатство – это обязательство ЕС, что бы вы понимали. Наше обязательство понятно, когда мы не были кандидатами, у нас тоже миллион обязательств был. А кандидатство – это ситуация, в которой появляется уже обязательство у ЕС. Он обязан, если дал вам статус кандидата, тратить на вас просто нереальные деньги, чтобы привести вас к уровню члена ЕС», – мечтал Андрусив.

Однако он предостерег, что есть и трагические примеры вступивших в ЕС стран.

«Есть обратные истории вступления в ЕС – это Болгария. Я скажу честно – это антиуспех прям реальный. Я там бываю, на самом деле очень грустная история, выглядят они беднее, чем Украина очень во многих местах, заправки такие несчастные.

Ключевая история – в другом. Вступление Болгарии в ЕС привело к тому, что оттуда сбежали самые прогрессивные люди, самые топовые, профессора, у них элита очень сильная была университетская, у болгар. Они просто воспользовались этим шансом, выехали, а там остались только Бойковы, мафиози. Вот это пример антиуспеха. Я с ними много общаюсь, они считают, что ЕС привел к демодернизации Болгарии», – добавил советник главы МВД Украины.