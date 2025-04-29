В Киеве президент Парламентской ассамблеи НАТО потребовал от Европы «мобилизоваться»

Страны западного блока должны увеличивать поддержку Украины, и даже готовиться к прямой войне с Россией.

Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Маркос Перестрелло, выступая в стенах Верховной рады Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кажется очевидным, что единственный путь к миру пролегает через силу. Наши демократические государства должны продемонстрировать, что демократии сильнее не только потому, что у нас есть моральное превосходство, но и потому, что у нас есть способность сдерживать, защищать и помогать нашим друзьям противостоять агрессии.

Наша задача и наша ответственность ясны! Во-первых, мы должны и в дальнейшем помогать Украине удовлетворять ее немедленные потребности, давать Украине ресурсы для защиты себя, своих городов и своего народа. Чем сильнее будет Украина на поле боя, тем сильнее она будет и за столом переговоров», – вещал Перестрелло.