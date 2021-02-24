В Киеве причитают: Европа отказывается от поддержки Украины  

24.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

С каждым днём страны Запада, в том числе и США, всё меньше стремятся вводить новые антироссийские санкции или поддерживать старые.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил экс-советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мы же понимаем, что мы не способны решить вопрос Донбасса силовым путём, а строить стену и выходить из переговорного процесса – это значит, что с России снимут санкции. Они себя и так неплохо чувствуют, а без санкций будут ещё лучше.

Посмотрите, какая сейчас тенденция в мировой политике: американцы сказали, что не будут наказывать санкциями компании, которые будут сотрудничать со строителями «Северного потока-2». Германия спит и видит, чтобы стать центральным газораспределительным хабом российского газа, который придёт по «Северному потоку-2». Германия мечтает об этом давно», – сказал Сивохо.

Также он отметил, что из-за нежелания европейских стран поддерживать санкции против России ценой своих интересов, Украине будут оказывать с каждым днём все меньше поддержки.

«Другие европейские страны и крупные игроки, тоже чувствуют себя неуютно оттого, что наложили санкции на Россию. Непонятно в этой ситуации, кто больше теряет, особенно это обострилось с пандемией коронавируса. У всех вылезли самые слабые места, так что я боюсь, что мы будем получать всё меньше и меньше поддержки от европейского сообщества», – заключил Сивохо.