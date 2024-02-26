В Киеве причитают: Европе больше нечего давать Украине

Анатолий Лапин.  
26.02.2024 13:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Украина


На складах ключевых стран ЕС осталось критически мало техники, оружия и боеприпасов даже для собственных нужд, не говоря уже об Украине.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший генпрокурор и глава МВД Украины, отслуживший в ВСУ, Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На складах ключевых стран ЕС осталось критически мало техники, оружия и боеприпасов даже для...

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По словам Луценко, большое количество своей техники страны Евросоюза порезали на металлолом в начале 2000-х годов.

«Европе уже нечего нам давать. В двухтысячных годах они порезали свою технику, потому что поверили, что в Москве демократия и капитализм. Это официальные цифры, их можно посмотреть, я все перечислять не буду, сошлюсь только на статью – несколько месяцев назад Wall Streat Journal пишут, что после анализа того, что есть в Европе, оказалось, что Британия имеет аж 50 танков, готовых к бою, Франция имеет аж 20 готовых к бою артиллерийских систем, а запас в Германии боекомплекта на три дня.

Я имею основания верить этой информации, потому что видел количество уничтоженных танков, артиллерии, ракет порезанных, начиная с 2000 года по всем европейским странам», – заявил Луценко.

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