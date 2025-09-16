В Киеве причитают: Не можем сбить «Герани», а ведь русские придумают и что-то новее

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Налаживание отношений с Белоруссией и другие дипломатические хитрости Вашингтон применяет по причине понимания, что войной Россию не победить.

Об этом на канале украинского политолога Руслана Бортника заявил его коллега, киевский предприниматель Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Американцы более трезво оценивают ситуацию в России. У нас-то, если почитать аналитиков, то «Россия давно развалилась, экономика давно там уже загнулась» – полный капец, короче. Но если трезво посмотреть на макропоказатели экономики России, то многие европейские страны и США по дефициту бюджета, по стабильности национальной валюты находятся в худшем положении, чем Россия. Поэтому хоронить российскую экономику, думаю, преждевременно. Мне ещё не нравится тезис, когда кто-то думает, что война с Украиной ослабляет Россию. Я хочу выдвинуть полностью противоположный тезис: она усиливает Россию. …У него [Путина] по ВПК сотни предприятий, по химпрому сотни новых предприятий, всё развивается бешеными темпами», – сокрушался Себастьянович.

При этом он добавил, что неизвестно ещё, какой будет следующий технологический шаг России.