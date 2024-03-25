В Киеве причитают: Польские фермеры губят Балтийско-Черноморский союз

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Протесты фермеров на границе вбивают клин между Украиной и Польшей. При этом на глазах польских спецслужб происходит диверсия военно-политического масштаба.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство польское оказалось беззубое, неспособное решить этот вопрос. Они кивают на Европу, Европа рассматривает различные предложения, которые поступают, кстати, от той же Польши, которое поддержала Франция, отменить квоты на безлимит для беспошленных поставок агропродукции из Украины. То есть они надеются этим перекрыть. Вообще у меня вызывает очень много вопросов, неужели спецслужбы не понимают, что это вбивание клина между Украиной и Польшей для того, чтобы не продолжались переговоры в плане создания Балтийско-Черноморского союза, что могло бы быть достаточно серьёзной организацией как в экономическом, так и в политическом, и в военном плане. Но, чтобы мы этого не достигли, начинают вбивать клин между двумя нашими государствами», – высказал подозрения Жданов.

Он возмутился, что фермеры «вьют верёвки» из польского правительства.

«Кстати, наши фермеры сегодня готовятся к посевной, запасаются топливом, запасают семена, готовят технику, а польские фермеры, вместо того, чтобы поехать поработать, ждут субсидий, ждут дотаций, хотят дешёвого топлива. Не знаю, если 70 тысяч фермеров участвуют в этой акции протеста, то кто сегодня в поле работает? Или Польша решила остаться в этом году без урожая? Проект радикализуется, и польское правительство уже пасёт задних. Они идут на поводу у фермеров, и те начинают уже из них вить верёвки», – негодуетэксперт.